Kariuomenės atstovas: steigiant Kapčiamiesčio poligoną reikėtų išpirkti 13 sodybų

Jo teigimu, planuojama teritorija susideda iš karinio poligono, kurioje bus įrengiamos šaudyklos, važinės sunkioji technika, o likusioje dalyje numatoma mokomoji veikla.
„Deja, bet į karinio poligono numatomą teritoriją, kur vyks šaudymai, patenka 13 sodybų. Deja, bet patenka. Ir dėl saugumo tiesiog mes negalim, kad ten liktų gyventi žmonės, vyktų verslas – tiesiog nebūtų užtikrintas saugumas“, – penktadienį gyventojams sakė A. Daškevičius.
Tuo metu, anot jo, karinėje mokymo teritorijoje esančios 77 sodybos ir toliau liktų jų savininkams.
„Visos sodybos nuo Ančios į dešinę pusę gali likti, toliau vyksta verslas, gyvenat kaip iki šiol gyvenot. Jūs valdote savo turtą ir toliau ten gyvenate“, – sakė kariuomenės atstovas.
Pasak A. Daškevičiaus, dėl sodybų išpirkimų su kiekvienu savininku bus kalbamasi individualiai.
„Išperkamos sodybos tikrai bus kompensuojamos, yra keli būdai kaip kompensuojama. Viena iš jų yra rinkos vertė, kita yra atstatomoji vertė. Tai kiekvienas labai individualus atvejis, su kiekvienu savininku bus kalbama“, – sakė jis.
„Bet aš noriu paminėti, kad tikrai mes būsim savininkų pusėje ir jums bus teisingas atlygis“, – tikino A. Daškevičius.
BNS rašė, kad Krašto apsaugos ministerijos teigimu, siūlymas steigti poligoną būtent Kapčiamiestyje pateiktas dėl strateginės šios teritorijos padėties – pietų Lietuvoje, besiribojant su Lenkija ir esant Suvalkų koridoriaus dalyje. Kariniu požiūriu ši teritorija yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Anot ministerijos, šiame regione vykdomos pratybos leistų efektyviausiai stiprinti gynybos pajėgumus ir užtikrinti greitą karinį pastiprinimą NATO sąjungininkų pajėgomis. Geografinė padėtis prie Lenkijos sienos ateityje atveria galimybes bendradarbiauti su kaimyninės šalies kariuomene.
KAM pabrėžia, kad sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba (VGT) poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo priims Seimas šių metų pavasarį.
Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Autorė Algimantė Ambrulaitytė
