Kariuomenės vadas apie karštąją liniją su Baltarusija: nesiskambinėjame kaip draugeliai

„Nesvarbu, kokia yra politinė situacija, vis tiek karštoji linija yra išlikusi. Taip, ji kurį laiką nebuvo aktyvi, bet kai tokie incidentai vyksta, praeitų metų „Gerberos“ įskridimas, dabar yra pavojus įskristi vienokio ar kitokio objekto vien dėl to, kad vyksta karas Ukrainoje“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė R. Vaikšnoras.
„Tokios karštos linijos reikalingos, ar jos naudojamos aktyviai – ne, tačiau kai yra tokia situacija, išvengti nesusipratimų jos padeda. Būtent techniniame lygmenyje, jokių būdu nėra Lietuvos pozicija, kad mes kaip draugeliai skambinėjame ir klausinėjame, ką vakare valgei ar kaip savaitgalį praleidai“, – pažymėjo jis.
Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to apie dviem valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus.
Kariuomenės Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija, tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis, tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija.
„Buvo iš mūsų Oro pajėgų operatyvinio budėtojo pirmiausia skambutis. Be abejo, kaip visą laiką, jie (Baltarusija – BNS) pirmiausia neigė, tačiau, kai turbūt nebeturėjo kitos išeities, perskambino ir pasakė, kad yra rizika įskristi į mūsų teritoriją“, – sakė R. Vaikšnoras.
„Tai sutapo su tuo, ką mes matėme, (..) ir ką pasieniečiai pasakė, kad galimai buvo užfiksuotas garsas ir buvo fiksuotas oro erdvės pažeidimas“, – pažymėjo jis.
Kariuomenės vado teigimu, Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškią veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad „baltarusiai patys bandė kažkokia veikla neutralizuoti ar perimti objektus“.
Kaip rašė BNS, kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia sutemus nutrauktą galimo drono paiešką.
Galimas drono nuolaužas pastebėję gyventojai raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę vietą.
