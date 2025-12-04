Kariuomenės vadas įvardijo neteisingos taikos rizikas

„Kokios yra rizikos, jeigu bus neteisinga taika? Gerai, ugnies nutraukimas yra pats svarbiausias, toliau taikos derybos tęsis, tai yra diplomatinis, politinis procesas. Bet jeigu parodysime pasauliui, kad Rusija laimėjo – tada aš nežinau, kas bus kitas. Tiktai paskatinsime agresorių imtis kitų veiksmų (...) – ir kur kitą dieną arba kitą kartą jie bus? Kur Rusijos kariuomenė stovės? Gal jau prie mūsų sienų? Tai šitas dalykas mane labiausiai neramina“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo R. Vaikšnoras.
„Taip, žmonių gyvybės pačios svarbiausios, turime remti Ukrainą toliau, kaip rėmėme, ir viso pasaulio politikai, ypatingai Vakarų pasaulio, kurie išpažįsta Vakarų vertybes, turi spausti Rusiją visokiomis priemonėmis (...), kad ta pati taika arba ugnies nutraukimas turėtų būti ukrainiečių sąlygomis“, – dėstė jis.
Kalbėdamas apie viešojoje erdvėje pasirodančią informaciją apie taikos derybas dėl Rusijos karo Ukrainoje, R. Vaikšnoras pažymėjo, jog dabartiniai signalai nėra geri.
„Diplomatai ir politikai gal žino daugiau tų visų niuansų. Aišku, tai nėra gerai, tai yra signalas“, – aiškino generolas.
„Rusija kiekvieną dieną po kelis metrus, po kelis kilometrus Ukrainos teritorijos užima ir tą reikia suprasti. Mes kažkaip dar nesugebame aprūpinti ukrainiečių pakankama ginkluote, įranga, technika, kad jie galėtų atsispirti ir sustabdyti rusų puolimą. Čia turbūt yra tas realybės klausimas, kad mes galime turėti tokį norą, kad staiga ukrainiečiai padarytų kažkokį lūžį, bet jie negali padaryti lūžio fronte arba kare, jeigu jie neturi priemonių tą padaryti“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį vykusios svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijų klausimo.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus.
Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos, kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje.