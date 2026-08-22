Kariuomenės vadas: JAV kariai Lietuvoje bus – taip, kaip ir buvo pažadėta

„Mano žinios sako, kad viskas yra pozityvu, bus JAV kariai Lietuvoje – taip, kaip ir buvo pažadėta“, – interviu BNS teigė generolas.
Jis tvirtino negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų.
BNS rašė, jog šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje.
„Naujos rotacijos (kariai – BNS) jau buvo atvykę ir jie yra – priešakinės grupės, kurios atsakingos už priėmimą. Tai mes turim tą elementą, viskas ten tvarkoje. Jie prižiūri tas kareivines, kurias mes esame pastatę, jie prižiūri technikos parką, prižiūri tą įrangą, techniką, kuri dar yra likusi, tai viskas tvarkoje. Ir ruošiasi būtent naujos rotacijos atvykimui“, – kalbėjo kariuomenės vadas.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
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