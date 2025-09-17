Kariuomenės vadas neatsako, kas pažeidė oro erdvę: objektai neatpažinti

„Mes negalime atsakyti, nes tai buvo neatpažinti objektai, kurie eigoje nepasitvirtino kaip niekas. Tai galėjo būti ir meteorologiniai reiškiniai, migruojantys paukščių pulkai ir visi kitokie dalykai“, – trečiadienį žurnalistams teigė R. Vaikšnoras.
Vadas taip pat pažymėjo, kad norint tiksliau identifikuoti panašius objektus, reikalinga įsidiegti ir papildomą papildomas sensorines priemones prie turimų stebėjimo radarų.
„Yra stebėjimo radarai, tiek aktyvūs, tiek pasyvūs, kur yra matomi tam tikri objektai ir kurių identifikavimui reikalinga papildoma sensorika. Ką jau šnekėjome ne kartą, ypatingai siejant su liepos mėnesio incidentais, reikia papildomai įsidiegti ankstesnio įspėjimo signalus. Tam, kad mes galėtume būti tikri, kad tai yra pažeidėjas, grėsmė, tam reikalingas ir vizualus kontaktas bei patvirtinimas nuo žemės“, – kalbėjo jis.
Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio, kuriame parlamentarai, kariuomenės ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) atstovai aptarė tarptautinėje žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie pažeistą Lietuvos oro erdvę. Vokiečių leidinys „Bild“ praeitos savaitės trečiadienį pranešė, jog du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę. Visgi, Lietuvos kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.
Taip pat buvo skelbta, kad praeitos savaitės trečiadienį buvo pakelti ir Lietuvoje NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai, tačiau, nefiksavus signalų orlaivių radarais ir vizualiu būdu, užduotys buvo atšauktos.
Reaguodamas į tai R. Vaikšnoras tikina, kad Lietuvos oro gynyba veikia, o naikintuvai kilo dažniau dėl padidėjusio visuomenės jautrumo ir Baltarusijoje vykusių „Zapad“ pratybų.
Geriau padaryti daugiau negu padaryti mažiau.
„Manau, kad tai dabar yra natūrali praktika vien dėl to, kad geriau padaryti daugiau negu padaryti mažiau“, – sakė kariuomenės vadas.
„Naikintuvų pakėlimas jokiu būdu nereiškia, kad būtinai vaikomės taikinį. Taip, tai yra identifikavimas, budrumo lygio išlaikymas, bet tuo pačiu šiek tiek persiduoda emocija, kad visuomenė yra įsiaudrinusi, ir mes, kaip kariuomenė, turime padaryti viską ir panaudoti visas priemones, kurios reikalingos, kad apsaugotume savo žmones“, – tvirtino jis.
Savo ruožtu buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis yra teigęs, kad NSGK jau artimiausiu metu turėtų pradėti aiškintis, ar praeitą savaitę, į Lenkijos teritoriją įskridus kelioms dešimtims rusiškų dronų, keli bepiločiai nekirto ir Lietuvos sienos.
ELTA primena, kad praeitą savaitę Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
