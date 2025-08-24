Katedros aikštėje – solidarumo su Ukraina mitingas: esame čia, kad primintume

Susirinkusieji neišsigando sostinę merkiančio lietaus ir į renginį susirinko pasipuošę Ukrainos vėliavomis bei kita šios valstybės atributika, Lietuvos ir demokratinės Baltarusijos vėliavomis.
Viena iš mitinge dalyvavusių moterų teigė solidarumo su Ukraina mitinguose dalyvaujanti kiekvieną pirmadienį.
„Mes stovime čia, vis primename, kad neužmirštų Ukrainos, kad nenurimtų. Ir žiemą, ir rudenį, ir pavasarį, ir darganoje, ir rudenį, ir pūgoje – visada stovime. (...) Tai man šis oras, šis lietutis nieko nereiškia“, – Eltai teigė mitingo dalyvė Julija.
„Mes čia rinksimės iki pergalės. Mes palaikysime Ukrainą, nes jos likimas yra labai susijęs su mūsų likimu, ji turi atsilaikyti. Kada tai bus – sunku pasakyti, bet jie dar kaunasi ir kol jie kaunasi, mes juos palaikysime“, – pridūrė ji.
Savo ruožtu kita renginio dalyvė, Lietuvoje gyvenanti ukrainietė Marija, teigė, kad jos gimtasis miestas, kuris yra įsikūręs prie pat Rusijos sienos, jau yra okupuotas. Savo šalies nepriklausomybės dieną mininti mergina vylėsi, kad okupuotos Ukrainos teritorijos bus išlaisvintos iš agresorės gniaužtų.
„Aš ukrainietė, mano gimtasis miestas nutolęs maždaug 30 kilometrų nuo Rusijos sienos, taigi jis buvo okupuotas. Dabar ten yra fronto linija, taigi situacija yra labai, labai pavojinga ir bloga. Taigi, žinoma, kad mes remiame savo šalį ir tikimės būti laisvi ir nepriklausomi nuo Rusijos“, – Eltai komentavo Marija.
Tenka apgailestauti, kad karui Ukrainoje lietuviai tampa vis mažiau jautrūs.
Tuo metu kitas renginio dalyvis pabrėžė esąs nusivylęs, kad į solidarumo su Ukraina akciją atvyko vos keli šimtai žmonių.
„Tikėjausi, kad mitinge dalyvaus bent tūkstantis žmonių, o čia mūsų vos keli šimtai. Tenka apgailestauti, kad karui Ukrainoje lietuviai tampa vis mažiau jautrūs“, – Eltai teigė Ričardas.
Renginyje dalyvavo ir kandidatė į premjeres Inga Ruginienė bei Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitčenko, taip pat parlamentarai Algirdas Sysas ir Emanuelis Zingeris.
Tai jau 150-asis prie Katedros rengiamas solidarumo su Ukraina mitingas.
Ukrainos nepriklausomybės dienos metinėms skirti renginiai vyko ir šeštadienį. Sostinėje esančiame Ukrainiečių centre vyko filmo „Nepriklausomybės diena“ peržiūra, vėliau renginio dalyviai dalyvavo labdaros mugėse ir dirbtuvėse. Minėjime taip pat buvo pristatytas interaktyvus žemėlapis „Ukraina širdyje“.
Viso renginio metu buvo renkamos lėšos fondui, kurio tikslas atkurti karo niokojamas mokyklas ir darželius Ukrainoje.
ELTA primena, kad 1991 metų rugpjūčio 24 dieną Ukraina paskelbė nepriklausomybės aktą. Šiuo dokumentu, priimtu Ukrainos SSR Aukščiausiosios Rados neeilinėje sesijoje, buvo paskelbtas nepriklausomos Ukrainos valstybės sukūrimas.
Šis aktas nebuvo pirmasis bandymas įteisinti Ukrainos nepriklausomybę: įvairiais audringo 20 amžiaus laikotarpiais įvairūs Ukrainos regionai skelbė apie savivaldžių valstybių sukūrimą. Trys iš jų tai padarė 1918 metais. Tų pačių metų sausio 22 dieną Ukrainos centrinė Rada paskelbė Ukrainos Liaudies Respublikos nepriklausomybę.
