Kaunas Kapčiamiesčio bendruomenę pakvietė dialogui: mes jus girdime

„Mes visi puikiai suprantame, kad turime rasti kompromisus, ką šiandien ir darysime vardan Lietuvos galimybės apsiginti ir stiprinti kariuomenę“, – penktadienį susitikime su Lazdijų rajono gyventojais teigė R. Kaunas.
„Šiandien mes nepriimsime jokių sprendimų, sprendimai bus priimami Seime. Šiandien mes kalbėsimės, klausysimės, mes jus girdime, kviečiame dialogui ir visi kartu raskime kompromisus“, – tęsė R. Kaunas.
Ministras tikino suprantantis šio klausimo svarbą miestelio gyventojams.
„Nors esu politikas, aš šiandien kalbėsiu tiesiog kaip eilinis žmogus, kaip lietuvis, kaip ir jūs. Pirmiausia, noriu apgailestauti, (…) pradžia tikrai buvo sudėtinga, nekokia ir Krašto apsaugos ministerija turi tikrai prisiimti ir nebijoti prisiimti tos atsakomybės“, – sakė KAM vadovas.
„Taip, pradėjome ne ta koja, bet šiandien, nepaisant ypatingai sudėtingų oro sąlygų, mes esame čia, todėl, kad klausimas yra ypatingai svarbus. Mes visi kartu puikiai suprantame ir dėkui jums už tai, kad puikiai suprantame, koks yra svarbus Lietuvai saugumas, koks yra svarbus šis klausimas šitam ypatingam kraštui“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Prezidento patarėjas Deividas Matulionis pabrėžė, kad steigiant poligonus, naudą gaus ir savivaldybės. Vis dėlto, Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai tokiam VGT sprendimui nepritaria.
Spalį KAM su Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, dėl naudų paketo savivaldybėms, kurių teritorijoje jau yra arba ateityje bus įsteigti kariniai poligonai.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenei priklauso devyni kariniai poligonai: Pabradės, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos, Kairių, Rokų, Pagudonės, Šilalės, Tauragės ir Rūdninkų.
