Kazlų Rūdos meras atskleidė, kas planuojama buvusioje geležinkelių teritorijoje

Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui – čia gyventojai galės treniruoti šaudymo, kovos menų įgūdžius, taip pat veiks riedučių, riedlenčių ir paspirtukų parkas.
„Planuojame multifunkcinį objektą – požeminį, su šaudykla, masine priedanga arba ilgalaike slėptuve, kartu su sporto šakoms – tai kovinė savigyna, dziudo, graikų-romėnų imtynės ir panašiai“, – BNS sakė M. Varaška.
„Tai būtų ne tik priedanga, bet ir vieta kasdienėms veikloms – 5–6 sporto būreliams ir taip pat požeminė šaudykla, atliepianti Valstybės gynimo tarybos tikslą, kad per kelis metus bent 0,5 mln. žmonių Lietuvoje turėtų šaudymo įgūdžius iš smulkaus kalibro ginklų“, – pridūrė meras.
Planuojame multifunkcinį objektą.
Jo teigimu, įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 2,5–3 mln. eurų.
Vyriausybė šią savaitę leido valstybės valdomai geležinkelių infrastruktūros įmonei „LTG Infra“ priklausiusią 1,2 tūkst. kv. metrų krovinių platformą perduoti valdyti Kazlų Rūdos savivaldybei.
Platforma nebenaudojama nuo 2015 metų, kai vystant europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektą ji garso slopinimo siena buvo atskirta nuo geležinkelio.
Anot M. Varaškos, platformos jau nebėra, likęs tik sklypas: „Rampa likusi tik dokumente, o realiai tai tik senų tašytų akmenų siena, kuri atskyrė savo metu buvusį statinį nuo geležinkelio vėžės. Ta vėžė seniai išmontuota.“
Mero teigimu, tiksli projekto vertė ir įgyvendinimo data dar nėra aiški, kol Vyriausybė nėra patvirtinusi reikalavimų tokiems objektams.
„Viskas priklausys dabar nuo to, ar Vyriausybė per šiuos mėnesius, bent jau šį pusmetį, darys postūmius dėl Prezidentūroje birželį įvykusio koordinacinio susitikimo dėl tipinių reikalavimų – patvirtintų reikalavimus tokioms masinėms priedangoms ir šaudykloms įrengti. Kad spėtume panaudoti regiono plėtros pinigus dar šio laikotarpio, 2021–2027 metų (ES finansavimą – BNS), nes likučių yra“, – kalbėjo M. Varaška.
Kaip rašė BNS, šiemet balandį, siekiant stiprinti šalies gyventojų pasirengimą visuotinei gynybai, Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pasiūlė kurti universalios paskirties požeminę infrastruktūrą, kuria būtų galima naudotis tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms.
LSA paragino Vyriausybę, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Aplinkos apsaugos ir Finansų ministerijas svarstyti požeminių objektų koncepciją, integruojant šaudyklų, priedangų, slėptuvių, visuotinei gynybai reikalingų įgūdžių lavinimo, sporto ir laisvalaikio, automobilių stovėjimo ir kitas erdves.
Nurodoma, kad tokie daugiafunkciai objektai, kuriuose laisvalaikio infrastruktūra derinama su saugumo ir civilinės saugos poreikiais, jau ne vienerius metus veikia Suomijoje.
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