Kėdainių valdžia bandė nuslėpti, kad seniūnas lekia iš pareigų, mat darbe buvo girtutėlis

Nutylėta tiesa
Primename, kad rugsėjo 14-ąją, buvo paskutinė dvejus metus Kėdainių miesto seniūnijai vadovavusio A. Gusto darbo diena.
Nors savivaldybė tiek savo išplatintame pranešime, tiek komentare žiniasklaidai kalbėjo tik apie, rodos, eilinį darbuotojo prašymą atleisti jį iš darbo jam pačiam to paprašius, už seniūnijos ir savivaldybės durų virė kur kas dramatiškesni įvykiai, kuriuos rajono vadovybė bandė nuslėpti nuo mokesčių mokėtojų akių.
Žurnalistams pasiteiravus, kas nutiko, kad didžiausios seniūnijos vadovas staiga meta pareigas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius G. Muznikas vakar telefonu informavo, kad seniūnas prašymą parašė pats, jokių motyvų nenurodė, vadinasi – sprendimą lėmė tiesiog „asmeninės priežastys“.
Nė vieno žodžio apie alkoholį.
Nė užuominos apie patikrinimą ar seniūno nušalinimą.
G. Muznikas tiesiog nutylėjo, kad dieną prieš lemtingą pareiškimą padedant ant stalo, jo pavaldinys darbo vietoje buvo užkluptas girtutėlis.
Prispaustas prie sienos teisinosi tyrimu
Nemaloni tiesa netruko išlįsti į dienos šviesą. Gavus informacijos apie tikrąsias A. Gusto pasitraukimo aplinkybes, savivaldybės administracijos direktoriaus raštu buvo tiesiai paklausta, kodėl apie tai buvo nuslėpta nuo visuomenės?
Savivaldybės administracija aiškino, esą kol atliekamas tyrimas, jokių komentarų teikti negali.
Visgi supratus, kad situacijos užglaistyti nepavyks, o žiniasklaida turi faktus, savivaldybei teko pripažinti skandalingas detales raštu.
Paaiškėjo, kad savivaldybės administracija sulaukė pranešimo apie galimą A. Gusto neblaivumą darbo vietoje. Surengus patikrinimą, įtarimai pasitvirtino – seniūnas tą pačią dieną buvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų.
Tačiau ilgai laukti nereikėjo. Puikiai suprasdamas, kas laukia, A. Gustas jau kitą darbo dieną skubiai pasinaudojo Valstybės tarnybos įstatymo numatyta teise ir pateikė prašymą atleisti jį savo noru. Savivaldybės administracija šį prašymą operatyviai priėmė ir patenkino.
Taip valdininkui buvo atvertos durys išeiti „gražiuoju“, o administracijos direktoriui atsirado patogi priedanga žiniasklaidai nesakyti apie girtumą ir kalbėti tik apie „asmenines priežastis“.
Juk, kaip bepažvelgsi, nesaikingas alkoholio vartojimas iš tiesų yra asmeninis žmogaus reikalas.
Pasekmės pasivys ir išėjus
Nors seniūnas jau nebedirba, savivaldybė tvirtina, kad atsakomybės jam išvengti nepavyks.
Sudaryta speciali komisija, kuri privalo ištirti galimai padarytą tarnybinį nusižengimą, nepaisant to, kad darbo santykiai jau nutraukti.
Tyrimo išvados bus įrašytos į Viešojo sektoriaus darbuotojų registro informacinę sistemą.
Šis įrašas buvusiam seniūnui sukels Valstybės tarnybos įstatyme numatytas teisines pasekmes ir užvers kelią artimiausiu metu grįžti į valstybės tarnybą.
Savivaldybė pridūrė, kad iki šio incidento A. Gustas galiojančių nuobaudų už panašius nusižengimus neturėjo. Tiesa, liežuviai plaka, kad dar A. Gustui vadovaujant Pernaravai, girtavimas jau buvo problema ne vienerius metus. Tačiau oficialiai dėl to niekam jokių skundų nepateikus ir tyrimų neatlikus, tokios kalbos ir telieka tik gandų ir paskalų lygyje.
Pats buvęs seniūnas į skambučius neatsako ir situacijos nekomentuoja.
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