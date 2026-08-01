Keliasdešimt ugniagesių išvyksta padėti gesinti miškų gaisrų Prancūzijoje

Sprendimą dėl tokios pagalbos siuntimo penktadienį neeilinio nuotolinio posėdžio metu priėmė Vyriausybė.
Į Prancūziją šeštadienį išvyksta 40 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų – valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai.
Kartu bus išsiųstos devynios specializuotos transporto priemonės, tarp jų – penki gaisriniai automobiliai.
Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai į Prancūziją siunčiami per Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.
Į Prancūziją komanda vyks antžeminiu transportu, kartu bus gabenama visa miškų gaisrams gesinti reikalinga technika, įranga, ryšio priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, stovyklavimo įranga ir kitas savarankiškam darbui bei gyvenimui operacijos vietoje būtinas aprūpinimas.
Planuojama, kad kelionė truks apie tris paras.
Atvykusius Lietuvos ugniagesius gelbėtojus pasitiks Prancūzijos civilinės saugos institucijų atstovai. Komanda bus nukreipta į dislokacijos vietą, kur dalis kurs stovyklą, likusieji – iškart vyks į paskirtą miškų gaisrų gesinimo vietą ir vykdys jai pavestas užduotis.
Civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras.
Kaip rašė BNS, Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkst. žmonių.
Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkst. hektarų plotą.
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