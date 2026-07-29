Klausimas dėl CŽA kalėjimo: sako, kad tyrimo nereikia

„Žvalgybos kontrolieriai vertina, kad šiuo metu nėra paaiškėjusių naujų reikšmingų faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą jiems inicijuoti tyrimą“, – BNS pateiktame komentare nurodė Žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys.
„Paaiškėjus naujoms ir reikšmingoms aplinkybėms (...), žvalgybos kontrolieriai neatmestų galimybės pagal savo kompetenciją inicijuoti tyrimą, kuris nedubliuotų jau atliktų ar šiuo metu vykdomų tyrimų ir leistų visapusiškai įvertinti susiklosčiusią situaciją“, – pažymėjo jis.
J. Gaidžio teigimu, priimdami sprendimą nepradėti tyrimo kontrolieriai pirmiausia atsižvelgė į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą užpraeitame dešimtmetyje.
Žvalgybos kontrolieriai planuoja inicijuoti tarpinstitucinį dialogą su kompetentingomis Lietuvos institucijomis.
Be to, Generalinė prokuratūra tęsia atnaujintą ikiteisminį tyrimą, o Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) yra priėmęs tris sprendimus dėl asmenų kalinimo CŽA patalpose Lietuvoje.
„Žvalgybos kontrolieriai yra susipažinę su EŽTT jurisprudencija. Suprasdami, kad šis klausimas tebėra reikšmingas visuomenei, žvalgybos kontrolieriai planuoja inicijuoti tarpinstitucinį dialogą su kompetentingomis Lietuvos institucijomis“, – nurodė J. Gaidys.
„Šiuo dialogu būtų siekiama įvertinti galimybes gauti naujų duomenų, taip pat poreikį imtis papildomų veiksmų pagal Žvalgybos kontrolierių kompetenciją ir susidaryti visapusišką situacijos vaizdą“, – sakė Žvalgybos kontrolierių įstaigos atstovas.
Diskusijos dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai liepą pralaimėjus trečią bylą EŽTT.
Liepą Strasbūro teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdui Al Rahimui Husseinui Al-Nashiri 30 tūkst. eurų dėl neteisėto kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną, siekiant patikinimo, jog įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė.
Pirmą kartą apie galbūt Lietuvoje veikusį CŽA sulaikymo centrą 2009-aisiais pranešė JAV televizija „ABC News“, paskelbusi, kad 2004–2005 metais netoli Vilniaus kalinti aštuoni įtariamieji terorizmu.
Tais pačiais metais parlamentinį tyrimą atlikęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nenustatė, ar į Lietuvą buvo atvežti sulaikyti asmenys, bet konstatavo, kad sąlygos pervežimui buvo.
Prokuratūra šiemet patvirtino tebetęsianti tyrimą dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną.
Lietuva EŽTT bylose teikė paaiškinimus, jog patalpose Antaviliuose, netoli Vilniaus, veikė ne kalėjimas, o žvalgybos paramos centras. Šalies teigimu, įtarimų sukėlusiais lėktuvais į Lietuvą gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga.
Dalis opozicinių ir valdančiųjų partijų pasisako už naują parlamentinį tyrimą dėl CŽA kalėjimo.
A. Veryga nemato poreikio pradėti naują tyrimą
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga nemato poreikio pradėti dar vieno tyrimo, skirto išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikė CŽA kalėjimas.
„Čia yra labiau panašu į tokį procesą dėl proceso. (...) Jeigu kam trūksta fantazijos (ką veikti – BNS), aš galiu pasiūlyti, yra labai daug darbų, kuriuos reikia tikrai padaryti“, – Žinių radijui trečiadienį sakė A. Veryga.
„Ką mes tuo tyrimu čia pasiektumėme – čia noras koks nors yra įgelti buvusiems politikams, nežinau kam, buvusiam prezidentui ar dar kam? Koks čia yra tikslas – kažkokios istorinės tiesos paieškos“, – kalbėjo jis.
Aš galiu pasiūlyti, yra labai daug darbų, kuriuos reikia tikrai padaryti.
Anot politiko, panašios istorinės situacijos visuomet vienu ar kitu būdu paaiškėja savaime, tai tėra tik laiko klausimas.
Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT), opozicija įsitikinusi, kad turi būti pradėtas naujas parlamentinis tyrimas dėl CŽA kalėjimo. Tuo metu valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai.
„Valstiečių“ lyderis teigė, kad šiuo klausimu būtų įdomu išgirsti ir visuomenės nuomonę. Šis teigė abejojantis, kad žmonės agituotų už tokį tyrimą.
„Įdomu būtų visuomenės nuomonę išgirsti. Aš duodu galvą nukirsti, kad 98 proc. sakytų neužsiiminėkite niekais ir eikite dirbti realių darbų“, – kalbėjo politikas.
Europarlamentaras neatsakė, ar, jo manymu, Lietuvoje iš tiesų veikė toks kalėjimas.
„Tikrai nesiimsiu vertinti. Aš manau, kad čia ne koks religijos ar tikėjimo klausimas“, – sakė A. Veryga.
J. Olekas nemato prasmės atlikti dar vieną tyrimą dėl CŽV kalėjimo: neturėtume naujų duomenų
Pastaruoju metu atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galimai veikusio JAV CŽV kalėjimo, Seimo pirmininkas sako nematantis prasmės atlikti dar vieno tyrimo, aiškinantis, ar tokia institucija šalyje iš tiesų buvo.
„Man atrodo, mes padarėme labai išsamų tyrimą. (...) Pats dalyvavau toje komisijoje. Prokuratūra vykdo tyrimą, nelabai matyčiau prasmės dar kartą kažką kartoti, nes tuo metu buvo surinkti visi galimi duomenys. Tiesioginių kažkokių įkalčių mes nenustatėme, nemanau, kad dabar galėtume ką nors naujo padaryti“, – Eltai teigė J. Olekas.
„Nemanau, kad po šitiek metų turėtume daugiau naujų duomenų. Gana ilgai vyko tas tyrimas, surinkta buvo visa medžiaga. Prisimenu, kad mes ten nieko tokio neradome, kad galėtume patvirtinti. Visokios abejonės buvo skleidžiamos, bet fakto tokio nenustatėme“, – pabrėžė jis.
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