Klausk specialisto: maistas turguje ne visada gali būti saugus

Į skaitytojų klausimus apie maisto saugą turgavietėse, parduotuvėse atsako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai.
– Kauno turgavietėse, lauko prekybos vietose parduodamas greitai gendantis maistas (Aleksoto, Stoties, savaitgaliais ir Žaliakalnio turgavietėje) – pieno produktai, sūriai, kiaušiniai ir t.t. Kokioje aukščiausioje temperatūroje vasarą lauke galima pardavinėti maisto produktus, juos išdėliojus tiesiog prie praėjimų, geriausiu atveju pridengiant skėčiu (paklausus vienos pardavėjos, ar karštu oru negenda produktai, pardavėja atsakė, kad nespėja sugesti, nes greitai išperka). Ar verta pirkti? Ar tokius pardavėjus kas nors tikrina? Kokios baudos gresia?
– Visi maisto produktai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodytas laikymo sąlygas. Greitai gendantys maisto produktai, kuriems būtina užtikrinti temperatūros režimą, turi būti laikomi tik šaldymo įrenginiuose, todėl pienas, pieno produktai, mėsa ir jos gaminiai negali būti laikomi tiesiog lauke, net ir pavėsyje. Paprastai pieno produktai turi būti laikomi +4–6 °C temperatūroje, o atšaldyta šviežia mėsa – ne aukštesnėje kaip +4 °C temperatūroje.
Prieš perkant greitai gendančius maisto produktus lauko prekybos vietose, verta įsitikinti, kad jie laikomi tinkamomis sąlygomis, ypač užtikrinant reikiamą temperatūrą. Jei šių reikalavimų nesilaikoma, padidėja patogeninių mikroorganizmų dauginimosi rizika, o vartojant tokius produktus gali kilti apsinuodijimo maistu ar kitų sveikatos sutrikimų pavojus.
Turgaviečių, kaip ir visų kitų prekybos vietų patikrinimus VMVT vykdo tiek planine tvarka, tiek reaguodama į gautus pranešimus ar skundus. Patikrinimų metu vertinama, ar laikomasi maisto saugos ir higienos reikalavimų, ar produktai yra tinkamai ženklinami, laikomi tinkamomis temperatūros sąlygomis, ar užtikrinamas jų atsekamumas ir kt. Patikrinimo metu nustačius pažeidimų, pirmiausia taikomos priemonės, kad pažeidimai būtų pašalinti. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir masto, gali būti taikoma ir administracinė atsakomybė – įspėjimas arba bauda. Baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, jo masto ir nuo to, ar pažeidimas padarytas pirmą kartą, ar pakartotinai. Taip pat gali būti uždrausta prekiauti nesaugiais maisto produktais.
VMVT yra išsiuntusi raštus ūkininkų turgaviečių administratoriams ir organizatoriams, prašydama sustiprinti reikalavimų laikymosi kontrolę vasaros sezonui būdingų karštų orų metu ir papildomai informuoti prekiautojus apie būtinybę laikytis gamintojų nustatytų greitai gendančių maisto produktų laikymo ir prekybos temperatūros režimų.
– Kaip maisto saugos požiūriu vertinate hermetiškas šaldymo dėžes, į kurias dedami šaldiklyje užšaldyti elementai. Kiek juose gali stovėti maistas?
– Termokrepšiai, šaltkrepšiai ar kitos izoliuotos talpyklos su šaldiklyje užšaldytais šalčio elementais padeda tam tikrą laiką palaikyti žemą temperatūrą ir sulėtina maisto produktų gedimą. Tačiau jie nepakeičia šaldytuvo ar šaldiklio, todėl greitai gendančių maisto produktų juose nereikėtų laikyti ilgą laiką. Kiek laiko bus išlaikoma tinkama temperatūra, priklauso nuo talpyklos izoliacinių savybių, lauko temperatūros, naudojamų šalčio elementų skaičiaus ir nuo to, kaip dažnai talpykla atidaroma.
– Kai nusiperkame maisto parduotuvėje, kartais ne iš karto važiuojame namo. Per kiek laiko mėsa, pienas, kiaušiniai, žuvis turi atsidurti namuose šaldytuve?
– Greitai gendančius maisto produktus, tokius kaip mėsa, žuvis, pieno produktai ar kiaušiniai, į namus reikėtų parvežti ir į šaldytuvą sudėti kuo greičiau. Karštu oru rekomenduojama jų nepalikti be šaldymo ilgiau nei apie vieną valandą. Jei kelionė trunka ilgiau, patartina naudoti termokrepšį ar šaltkrepšį su šalčio elementais.
– Kartais parduotuvėse šaldytuvai neveikia arba veikia prastai, nes išėmus šaldytus produktus jie jau būna šlapi, rasoti. Ar verta tokius pirkti, ar galima juos vėl užšaldyti namuose?
– Pagal prekybai taikomus reikalavimus prekybos vietose šaldytuvai turi būti prižiūrimi, ūkio subjektai privalo vykdyti temperatūros kontrolę. Jei užšaldyti produktai yra akivaizdžiai atitirpę, minkšti, rasoti ar matyti kitų atitirpimo požymių, vartotojui jų pirkti nerekomenduojama. Atitirpusių produktų pakartotinai užšaldyti negalima, nes tai gali kelti maisto saugos riziką ir pabloginti produkto kokybę. Pastebėjus, kad parduotuvės šaldymo įranga veikia netinkamai, apie tai reikėtų informuoti parduotuvės darbuotojus.
Pažymėtina, kad pardavėjams draudžiama pakartotinai užšaldyti maisto produktus, kurie buvo atitirpinti, o produkciją įsigijusiems vartotojams jos pakartotinai užšaldyti nerekomenduojama. Jei užšaldytas produktas buvo atitirpęs, jame gali pradėti daugintis mikroorganizmai, o pakartotinis užšaldymas jų nesunaikina. Atitirpusius produktus saugiau yra kuo greičiau termiškai apdoroti ir tik tada, jei reikia, užšaldyti jau paruoštą maistą.
– Turgavietėse prekiaujama ir augintinių maistu – ar jam nekenkia karštis? Konservuotas ėdalas stovi saulėje, pradaryti sauso maisto maišai, džiovinti skanėstai išdėstyti atvirai.
– Prekiautojai yra atsakingi už tai, kad rinkai būtų tiekiamas saugus ir kokybiškas maistas, tiek ir pašarai. Pašarų sritį reglamentuojantys teisės aktai nustato, kad pašarai turi būti apsaugoti nuo užteršimo ir gedimo. Dauguma pašarų rinkai turi būti tiekiami tik sandariose ir nepažeistose pakuotėse, kurios padeda užtikrinti jų saugą ir kokybę.
Pašarų prekiautojai privalo užtikrinti, kad augintinių pašarai būtų laikomi pagal gamintojo nurodytas sąlygas. Aukšta temperatūra ir tiesioginiai saulės spinduliai gali neigiamai paveikti pašarų kokybę: spartinti riebalų oksidaciją, mažinti kai kurių maistinių medžiagų stabilumą ir trumpinti produkto tinkamumo naudoti laiką. Be to, netinkamos laikymo sąlygos, ypač kartu su drėgme, gali sudaryti palankesnes sąlygas pašarų gedimui ir mikrobiologinei taršai.
Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į atvirose talpyklose ar pradarytose pakuotėse laikomus pašarus ir skanėstus. Tokie produktai gali būti veikiami ne tik karščio, bet ir dulkių, vabzdžių, kitų aplinkos veiksnių, galinčių turėti įtakos jų saugai ir kokybei.
Augintinių šeimininkams
• Nepirkite augintinių pašarų iš atvirų maišų ar kitų nesandarių pakuočių.
• Atkreipkite dėmesį į laikymo sąlygas – produktai neturėtų būti laikomi tiesioginėje saulėje ar būti stipriai įkaitę.
• Rinkitės tik tinkamai supakuotus skanėstus ir kitus augintinių pašarus.
• Prieš duodami pašarą augintiniui įvertinkite jo kvapą, išvaizdą ir pakuotės būklę.
Netinkamai laikomi, užteršti ar sugedę pašarai gali kelti riziką augintinių sveikatai, todėl, kilus abejonių dėl produkto kokybės ar saugos, jo augintiniui duoti nereikėtų.
Bulvės pažaliuoja dėl šviesos
Pažaliavusiose bulvėse gali būti susikaupusios kenksmingos medžiagos solanino, kuris didesniais kiekiais yra toksiškas žmogaus organizmui. Apsinuodijimas solaninu gali sukelti virškinimo trakto sutrikimų (pykinimą, vėmimą, viduriavimą), neurologinių simptomų (galvos skausmą, haliucinacijų), o sunkesniais atvejais – net širdies ritmo sutrikimų.
Laikymo sąlygos, ypač šviesa ir temperatūra, yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys solanino kiekio didėjimą. Todėl bulves reikėtų laikyti tamsioje, vėsioje, nuo šviesos apsaugotoje vietoje. Namuose venkite laikyti bulves šiltose, apšviestose vietose. Maistinės bulvės turi būti sveikos, švarios, nesuvytusios, nepažeistos puvinių, neapšalusios, be pašalinio kvapo ar skonio, nepažeistos kenkėjų ir neturinčios ilgesnių nei 3 mm daigų.
Prekyboje esančios bulvės turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus. Pirmosios kokybės klasei leidžiama, kad pažaliavusių bulvių būtų ne daugiau nei 3 proc., o antrosios klasės bulvėms – iki 8 proc. nuo visos siuntos svorio.
Parengta pagal VMVT
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