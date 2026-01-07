 Klimatas, vanduo ir stichiniai reiškiniai Lietuvoje: kokie buvo 2025-ieji?

Klimatas, vanduo ir stichiniai reiškiniai Lietuvoje: kokie buvo 2025-ieji?

2026-01-07 14:21 diena.lt inf.

2025 metai Lietuvoje buvo šiltesni ir sausesni nei įprastai. Vidutinė metinė oro temperatūra 2025 m. Lietuvoje buvo 8,4 °C (1 °C šilčiau nei norma). 2025 m. yra penktoje vietoje pagal šiltumą nuo 1961 metų, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Klimatas, vanduo ir stichiniai reiškiniai Lietuvoje: kokie buvo 2025-ieji?
Klimatas, vanduo ir stichiniai reiškiniai Lietuvoje: kokie buvo 2025-ieji? / P. Peleckio / BNS nuotr.

Aukščiausia oro temperatūra praėjusiais metais fiksuota Druskininkuose liepos 3 d. (35,6 °C), o žemiausia – Šalčininkuose vasario 16 d. (-17,7 °C). Per metus buvo pagerinti net 23-ų parų maksimalios oro temperatūros rekordai ir dviejų parų minimalios oro temperatūros rekordai (pavasario šalnų laikotarpiu).

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos iliustracija

Vidutinis kritulių kiekis 2025 m. Lietuvoje buvo 675 mm (3  proc. mažiau nei norma). Daugiausiai kritulių per metus iškrito Anykščiuose (904 mm), o mažiausiai Kybartuose (489 mm).

Per 2025 metus buvo užfiksuota net 22 stichiniai bei trys katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai ir septyni stichiniai hidrologiniai reiškiniai.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos iliustracija

Specialistai kviečia susipažinti su parengta susisteminta 2025 metų orų ir reiškinių informacija, paveikslus galite parsisiųsti ir prisiartinti čia.

Šiame straipsnyje:
Orai
orai Lietuvoje
klimatas
stichiniai reiškiniai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų