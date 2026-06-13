Konservatoriai patvirtino pirmuosius savo kandidatus į merus, Pasvalys – be Gintauto Gegužinsko

Iš viso patvirtinta 13 pretendentų. Lietuvoje yra 60 savivaldybių.
Remiantis patvirtintu sąrašu, bene didžiausios permainos laukia Pasvalio rajono savivaldybės rinkėjų. TS-LKD į merus nebekelia nuo 2003 metų šiai savivaldybei vadovaujančio Gintauto Gegužinsko.
Estafetę iš jo per kitąmet vyksiančius rinkimus mėgins perimti Pasvalio seniūnas Donatas Dilys.
Kandidatu į Šiaulių miesto merus patvirtintas šio miesto tarybos narys ir partijos skyriaus pirmininkas Martynas Šiurkus.
Tiesioginiuose Panevėžio miesto mero rinkimuose konservatoriai kels buvusio švietimo, mokslo ir sporto viceministro, dabartinio tarybos nario Igno Gaižiūno kandidatūrą.
Į Marijampolės merus kandidatuos Sūduvos seniūnaitis Tomas Leseta, į Klaipėdos rajono – advokatas Dainius Žiedas, į Lazdijų rajono – inžinierius-ekonomistas Edmundas Nekraševičius, į Kazlų Rūdos – dabartinis tarybos narys Eduardas Norkus.
Taip pat konservatorių taryba kandidate į Kėdainių rajono meres patvirtino šios savivaldybės taryboje dirbančią Liną Šlamienę, į Kelmės rajono merus – statybos inžinierių Tautvilą Putvį, į Skuodo meres – tarybos narę Jolantą Ažondenienę, į Ukmergės – mažosios bendrijos „Kita karta“ vadovą Giedrių Auglį.
Išsaugoti Molėtų rajono mero postą sieks dabartinis meras Saulius Jauneika, susigrąžinti Šakių rajono mero pareigas mėgins Edgaras Pilypaitis.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasarį–kovą.
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