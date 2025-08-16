Konservatorius siūlo, kad atsistatydinusi Desovietizacijos komisija turėtų būti pakeista per mėnesį

Kaip nurodoma praėjusią savaitę registruotose pataisose, atsistatydinus komisijos nariams, juos deleguojančios institucijos „turi deleguoti naujus narius per 30 dienų“.
Atsistatydinus komisijos pirmininkui, naująjį Seimas turi paskirti taip pat per 30 dienų.
„Įstatymo papildymas terminu, kuris aiškiai apibrėžtų komisijos veiklos tęstinumą, yra esminė sąlyga užtikrinti, kad įstatymas nebūtų tuščias deklaratyvus tekstas, o realiai veikianti demokratinės visuomenės apsaugos priemonė“, – projekto aiškinamajame rašte teigia A. Anušauskas.
Pasak pataisų autoriaus, šiuo siūlymu „bus užkamšyta spraga, kuri neleistų vilkinti svarbių sprendimų priėmimo“.
„Komisijos darbas negali būti fragmentiškas ar tiesiogiai priklausomas nuo politikų valios, darbas turi vykti nuosekliai, o priimami sprendimai nevilkinami“, – sako A. Anušauskas.
Konservatorius tokias įstatymo pataisas sako registravęs, nes birželį atsistatydino iki šiol veikusi Desovietizacijos komisija, o naujoji nėra paskirta.
BNS skelbė, kad Desovietizacijos komisija atsistatydino birželio pabaigoje, sulaukusi politikų kritikos politikavimu ir visuomenės skaldymu.
Seime registruotą socialdemokratų siūlymą panaikinti šią komisiją, o sprendimus dėl gatvių, aikščių pervadinimo, sovietinių paminklų ar atminimo lentų nukėlimo perduoti savivaldybėms, komisijos nariai priėmė kaip jiems pareikštą nepasitikėjimą.
Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo 2023 metų gegužę. Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
Kaip ekspertinė institucija buvo įkurta Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinė komisija. Jos narius paskyrė Seimas.
Pagal dabar galiojančią tvarką, iš pradžių klausimą, ar konkretus objektas pažeidžia įstatymą, nagrinėja iš ekspertų sudaryta vadinamoji Desovietizacijos komisija, o galutinį sprendimą priima Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) generalinis direktorius.
Viešojo objekto valdytojas, gavęs generalinio direktoriaus sprendimą, ne vėliau kaip per tris mėnesius privalo organizuoti viešojo objekto pašalinimą arba pakeitimą.
LGGRTC generalinis direktorius Arūnas Bubnys gegužę sakė, kad savivaldybės yra įvykdžiusios tik maždaug pusę priimtų sprendimų.
Kai kurie sprendimai visuomenės įvertinti prieštaringai. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba du kartus atmetė siūlymus panaikinti Salomėjos Nėries ir Liudo Giros gatvių pavadinimus. Radviliškio rajono savivaldybė atsisakė pašalinti Salomėjos Nėries ir Romano Žabenkos gatvių pavadinimus Baisogaloje. Vilniuje rengtos protesto akcijos dėl S. Nėries paminklo iškėlimo.
