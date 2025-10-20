Kristupas Vaitiekūnas: gerai, kad gynybos pramonę kuruos labiau su verslu susijusios ministerijos

„Manau, kad į tokius techninius dalykus, kokia agentūra, ką čia kontroliuos, koordinuos, dar tikrai anksti pasakyti, bet pats principas, pažiūrėkime į principą, Krašto apsaugos ministerija dabar turi daug iššūkių, kaip bežiūrėsi, pramonė yra arčiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, arčiau Finansų ministerijos“, – laidoje „LRT forumas“ pirmadienį sakė finansų ministras.
Anot jo, visos pramonės šakos yra specifinės, tačiau jos nebūtinai prižiūrimos tų ministerijų, kurių sričiai atstovauja.
„Biotechnologijų, lazerių pramonė specifinė, visas šitas verslo šakas labiau koordinuoja tos ministerijos, kurios labiau orientuotos į verslą, ekonomiką, o ne į kažkokį šakinį dalyką, kuris reglamentuoja tos srities veiklą“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„Manau, kad pats principas yra geras, dabar reikia ramiai sudėlioti detales, pasidalinti funkcijas. (...) Krašto apsaugos ministerija turi orientuotis į kitus prioritetus“, – teigė jis.
Kaip BNS perduotame komentare teigė Finansų ministerija, ji ir dabar dalyvauja šalies gynybos pramonės kūrime, investuodama į „Rheinmetall“ artilerijos šaudmenų gamyklą, Giraitės ginkluotės gamyklą, bendradarbiaudama su JAV ir Norvegijos gynybos kompanijomis, vystydama gynybos holdingo koncepciją, kurio savininko teises ir įgyvendintų.
BNS skelbė, kad premjerė Inga Ruginienė pirmadienį po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene pranešė, jog pagal naują jos potvarkį už gynybos pramonę bus atsakingos Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
Vyriausybės vadovė taip pat pareiškė, kad jos pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs, kai praėjusią savaitę KAM buvo surengtas neformalus kitų metų biudžeto projekto pristatymas nuomonės formuotojams. Po jo socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.
