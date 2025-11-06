Kritikuoja: pareigūnų algos neturėtų priklausyti nuo politikų malonės

„Mūsų reikalavimai, kaip ir kalbėjome, grįžti prie pirmojo statuto pakeitimo projekto. Antras dalykas – atsižvelgti į statutinių įstaigų papildomą poreikį dėl finansavimo, dėl darbo užmokesčio kėlimo“, – ketvirtadienį BNS surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkė Ineta Kursevičienė tikino, jog nevykdant reikalavimų „atsakas bus labai paprastas“.
„Lapkričio gale bus didžiulis protestas, nes mes streikuoti negalim, bet mes rasim priemonių pasitarę su kultūrininkais, kaip tą protestą padaryti tokį efektyvų, kad tikrai mažai nepasirodytų“, – kalbėjo ji.
Kultūros bendruomenė ir ją palaikantys sektoriai yra paskelbę protesto mėnesį „Mes esame kultūra“, jį užbaigs lapkričio 21 dieną Vilniuje vyksianti akcija, kurioje, anot organizatorių, su sunkiąja technika įsipareigojo dalyvauti žemės ūkio atstovai.
NPPSS yra skelbusi, dar prieš kelis mėnesius buvo siūloma pareigūnų darbo užmokestį kelti keliais etapais: per tris metus kasmet pareigūnų algų koeficientus didinti 7 procentais.
Tautos balsas, duok Dieve, kad nueitų į tą ausį, kad mus išgirstų.
Policijos generalinis policijos komisaras Arūnas Paulauskas dar trečiadienį Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete teigė, jog šis bei kiti pažadai sustabdė pareigūnų išėjimą iš tarnybos.
Taip pat buvo planuota nustatyti, kad nuo kitų metų priedas už stažą negali viršyti 30 proc. pareiginės algos, o pareigūnams, kurių stažas yra 25 ir daugiau metų, priedas už jį didinamas iki 30 proc. pareiginės algos.
Nuo 2027 metų pradžios buvo siūloma nustatyti 20 proc. priedą pareigūnams, kurių tarnybos stažas yra nuo 15 iki 20 metų, o tiems, kurių stažas yra nuo 21 iki 24 metų, šis priedas kasmet turėjo didėti 2 proc., tai yra nuo 22 iki 28 procento.
Taip pat žadėta 400 eurų mėnesinė kompensacija pareigūnams, tarnaujantiems 25 metus ar ilgiau.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projekte numatyta 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Kompensacija kas mėnesį bus mokama pareigūnams, ištarnavusiems 25 metus.
2026 metais statutinių pareigūnų atlyginimas „į rankas“ vidutiniškai turėtų augti 110 eurų, tai yra 5 procentais.
Taip pat numatyta didinti darbo užmokesčio bazinį dydį ir minimalius pareiginės algos koeficientus. Tam planuojama papildomai skirti daugiau kaip 6 mln. eurų.
2026 metų biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
Tui metu L. Soščekienės teigimu, kitų metų biudžete gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų. Policijos pareigūnams reikalinga per 46 mln. eurų, ugniagesiams – beveik 16 mln. eurų, pasieniečiams – daugiau nei 15 mln. eurų.
Be kita ko, dar 50 mln. eurų reikėtų pareigūnų aprūpinimui karinio standarto įranga bei 55 mln. eurų vidaus tarnybos statuto projekto įgyvendinimui.
L. Soščekienės tvirtina, kad finansavimas neturėtų priklausyti nuo politikų malonės.
„Tiek mūsų federacija, tiek kolegos ne kartą siūlė ir vienai, ir kitai Vyriausybei galų gale nuspręsti dėl tinkamo pareigūnų finansavimo, skirti tam tikrą procentą nuo bendrojo vidaus produkto, kad būtų tokia pat sistema kaip krašto apsaugai“, – sakė ji.
I. Kursevičienė teigė, jog itin sunku sprendimų priėmėjams paaiškinti, jog vidaus saugumas yra neatsiejamas nuo išorės saugumo.
„Šiandien kiekvieną Seimo narį pasiekė laiškas nuo policijos pareigūnų, nuo ugniagesių, nuo pasieniečių, nuo muitinės darbuotojų. Kreipėmės mes į Seimo narius, kad jie atliktų savo pareigą. Tautos balsas, duok Dieve, kad nueitų į tą ausį, kad mus išgirstų, kitu atveju mes stovėsim gatvėje tiek, kiek reikės“, – kalbėjo ji.
Dėl šalies vidurkio nesiekiančio darbo užmokesčio nuogąstavimus yra išreiškę ir vidaus reikalų sistemos tarnybų vadovai.
