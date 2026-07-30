 Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose gavo 21,7 tūkst. stojančiųjų – 3,8 proc. daugiau

Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose gavo 21,7 tūkst. stojančiųjų – 3,8 proc. daugiau

2026-07-30 20:09
BNS inf.

 Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21,7 tūkst. stojančiųjų – 3,8 proc. daugiau nei pernai (20,9 tūkst.), ketvirtadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Vilniaus universitetas
Vilniaus universitetas / V. Kopūsto/BNS nuotr.

 Iš jų – 12,7 tūkst. pakviesta į valstybės finansuojamas vietas – tiek pat, kiek ir pernai.

Į universitetus iš viso pakviesta 13 tūkst. stojančiųjų (pernai – 12,5 tūkst.), 8,7 tūkst. iš jų – į valstybės finansuojamas vietas (pernai – 8,8 tūkst.).

Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai.

„Stojimo į aukštąsias mokyklas tendencijos išlieka panašios kaip pastaraisiais metais. Universitetuose slauga, gynybos studijos šiemet taip pat pateko tarp dešimties programų, sulaukusių daugiausia stojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas“, – pranešime teigė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Šiemet tarp dešimties studijų programų, į kurių valstybės finansuojamas vietas pakviesta daugiausia stojančiųjų, pateko slaugos studijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir gynybos studijos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje – į jas pakviesta po maždaug 110 stojančiųjų.

Į kolegijas šiemet kviečiama 8,7 tūkst. stojančiųjų (pernai – 8,4 tūkst.), 4 tūkst. iš jų – į valstybės finansuojamas vietas (pernai – 3,9 tūkst.).

Daugiausia kvietimų išsiųsta į slaugos ir pedagogikos studijas. Be to, populiarios tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos koleginės studijų programos.

Į pedagogikos studijas šiemet kviečiama beveik 1,6 tūkst. stojančiųjų – kiek daugiau nei pernai (1,5 tūkst.). Šis būsimų pedagogikos studentų skaičius nėra galutinis. Dalis studentų dar galės rinktis pedagogikos gretutines studijas, taip pat toliau vyksta priėmimas į pedagogikos profesines studijas, teigia ministerija.

Tikimasi, kad iš viso pedagogikos studijos šiemet pritrauks daugiau kaip 2 tūkst. studentų.

Taip pat daugiau stojančiųjų šiemet pasinaudojo antrąja konkursine eile – per ją šiemet pakviesta studijuoti 800 stojančiųjų (pernai – 391 stojantysis). Ši papildoma konkursinė eilė skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos arba turintiesiems praktinės darbo patirties.

Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos.

Papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmasis etapas vyks rugpjūčio 4–7 dienomis, o antrasis etapas – rugpjūčio 14–17 dienomis.

Kaip rašė BNS, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų (11 valstybinių ir keturi nevalstybiniai) bei 13 kolegijų (septynios valstybinės ir šešios nevalstybinės).

Šiame straipsnyje:
ŠMSM
kvietimai studijuoti
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