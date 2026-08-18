Laikykitės: Lietuvoje – magnetinė audra

Kaip rodo meteofor.lt duomenys, silpna geomagnetinė audra (5 balai) prognozuojama antradienį nuo 9 iki 12 bei nuo 15 iki 18 val.
Trečiadienio rytą, nuo 9 iki 12 val., taip pat prognozuojami 5 balai.
Kitomis valandomis numatomas nedidelis geomagnetinis suaktyvėjimas.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Naujausia orų prognozė
Žmones gali varginti ne tik magnetinių audrų poveikis, bet ir nedžiuginti orai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad antradienį šalyje bus debesuota, vakaruose su pragiedruliais. Daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kilimas stebimas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 20 cm ir Bartuvoje ties Skuodu – iki 33 cm. Žymesnis kritimas, iki 21 cm, Leitėje ties Kūlynais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
(be temos)
(be temos)