2025-08-11 06:55
BNS inf.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) pirmadienį skelbs pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus.

LAMA BPO skelbs pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus / Freepik.com nuotr.

Šiemet prašymus studijuoti pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Lietuvos universitetuose ir kolegijose pateikė 27,2 tūkst. stojančiųjų.

Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 14 dienos.

Valstybės finansuojamų vietų pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms šiemet skirta 12,8 tūkst. vietų, trumposios pakopos studijoms – 100.

Papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas vyks nuo rugpjūčio 15 iki 19 dienos.

Jame į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Kvietimų studijuoti po papildomo priėmimo stojantieji sulauks rugpjūčio 22 dieną, studijų sutartis galės sudaryti rugpjūčio 22–23 dienomis.

Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 14 universitetų – 11 valstybinių ir trys nevalstybiniai – bei 13 kolegijų – septynios valstybinės ir šešios nevalstybinės.

 

