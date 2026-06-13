Laurynas Kasčiūnas: socialdemokratai nesugeba parodyti politinės lyderystės

„Kai nuolat gilėja pasaulinė geopolitinė, ekonominė ir kultūrinė krizė, kai karai ir konfliktai tampa sunkiai išsprendžiami, kai pasaulio galybės linksta nesutarimus ar konkurenciją dėl resursų spręsti ginklu, kai Lietuvos visuomenę veikia socialinė nelygybė ir neprieinamos sveikatos paslaugos, kai aukštojo mokslo ir švietimo sistema išgyvena kokybės krizę, kai technologijų vystymasis pasižymi išskirtiniu, precedento neturinčiu tempu su giliais transformaciniais padariniais ekonomikai, visuomenei ir viskam, kas mus supa, socialdemokratai nesugeba parodyti politinės lyderystės. Lyderystės, kuri ne tik bandytų reaguoti į šiuos labai sudėtingus iššūkius ir problemas, bet ir lyderystės, kuri bent suvoktų šių procesų sudėtingumą, jų neignoruotų“, – šeštadienį Vilniuje vykstančiame tarybos posėdyje kalbėjo L. Kasčiūnas.
Pasak jo, naujai formuojama koalicija murkdosi tik postų dalybose, vertindami ministerijų biudžeto eilutes, bet nediskutuoja apie ministrų kompetenciją.
L. Kasčiūnas didžiausiu nesusipratimu vadina tai, kad iki šiol besiformuojanti koalicija negali aiškiai įvardinti net premjero kandidatūros.
Pasak jo, frakcija Seime artimiausiu metu svarstys inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą Seime premjerei Ingai Ruginienei.
„Tai svarbus politinis žingsnis, kuris leis ir kitoms frakcijoms pademonstruoti, ar jiems tinka toks valstybės valdymas, ar privalome jam pagaliau padėti tašką“, – teigė partijos pirmininkas.
Jis apgailestavo dėl prezidento Gitano Nausėdos pareiškimo, kad neturi priekaištų I. Ruginienei kaip Vyriausybės vadovei ir kad ji gali būti kandidatė ir į naujai formuojamos Vyriausybės vadoves, jei taip nuspręs socialdemokratai.
Pokyčių valdančiojoje koalicijoje socialdemokratai ėmėsi po to, kai prieš savaitę nutarė nutraukti bendradarbiavimą su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą vėl pakvietė demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Tuo metu Mindaugas Lingė pabrėžė, kad silpna valdžia silpnina valstybę.
„Valdžios bejėgystė ir interesų smulkumas didina horizontalaus nuosmūkio jausmą“, – pridūrė jis.
Tarybos posėdyje konservatoriai aptaria politinę padėtį, aptaria pasirengimą būsimiesiems savivaldos rinkimams. TS-LKD šiuo metu yra didžiausia opozicinė partija, Seime ji turi 28 atstovus.
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