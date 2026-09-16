Lenkija: pajūryje rastas dronas šalį galėjo pasiekti per Lietuvą

Pirmadienį radus bepilotį, jis „buvo apsaugotas, ir nustatyta, kad jis buvo ginkluotas“, žurnalistams sakė karinių reikalų prokuroras Bartoszas Okoniewskis (Bartošas Okonevskis).
„Jame buvo kovinė galvutė su detonatoriumi“, – teigė B. Okoniewskis, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys.
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas Kamišas) pirmadienį pranešė, kad kariškiai droną aptiko netoli Rusinovo kaimo šiaurės vakarų Lenkijoje ir ištraukė jį iš jūros.
Kaip rašo „TVP World“, ministras užsiminė, kad šis dronas galėjo būti tas pats bepilotis orlaivis, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos.
Dronas „vėliau kirto Lietuvos sieną ir įskrido į Rusijos Kaliningrado sritį ir greičiausiai veikė virš Baltijos jūros“, teigė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Šiaurės vakariniame Ščecino mieste esančios apygardos prokuratūros karinių reikalų skyrius dėl šio incidento pradėjo tyrimą.
B. Okoniewskis nurodė, kad skyrius atlieka tyrimą dėl įtariamo kaltinimo „sukėlus incidentą, keliantį pavojų daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai ir didelės vertės turtui“.
Lenkija, NATO ir ES narė, besiribojanti ir su Ukraina, ir su Rusijos Kaliningradu, nuo 2022 metų, kai prasidėjo Maskvos plataus masto invazija į Ukrainą, ne kartą susidūrė su dronų įsiveržimais į jos teritoriją.
Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad po sekmadienį įvykusio galimo oro erdvės pažeidimo kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento aplinkybių, tačiau, ar dronas atskrido iš Rusijos, atskleisti dar negali.
„Apie sekmadienį taip informacija man yra pateikta, bet ji yra riboto naudojimo. Vėlgi tikrai atsakyta į klausimus, kuriuos man kėlė“, – trečiadienį Seime kalbėjo ministras.
„Susisiekiau dar praeitą parą su Lenkijos gynybos ministru ir mes sutarėme, kad bendrai tirsime incidentus Lietuvos oro erdvėje ir Lenkijos pakrantėje rastų dronų kilmes“, – pridūrė jis.
Sekmadienį, 4.05 val. ryto, karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą.
Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendimų priėmėjai informuoti laiku, tuo metu gyventojų nutarta netrukdyti, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką.
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