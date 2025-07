Liepos 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.54 val., leidžiasi 21.54 val. Dienos ilgumas 17.00 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 3.30 val., teka 22.33 val.

Vardadieniai:

Amalija, Eirimė, Gilvainis, Prudencija, Rufina, Sigutė

Datos:

Septyni broliai miegantys (jei šią dieną lyja, lietus nesiliaus septynias dienas arba septynias savaites)

Liepos 10-oji Lietuvos istorijoje:

1887 — Liudvikas Zamenhofas išleido savo sukurtos tarptautinės esperanto kalbos vadovėlį.

1911 — gimė dirigentas, kompozitorius Vytautas Marijošius. Mirė 1996 m.

1931 — gimė Kauno dramos teatro aktorius Algimantas Masiulis.

1942 — gimė poetė Julija Jekentaitė.

2007 — eidama 77-uosius metus, mirė muzikologė, pedagogė Ona Narbutienė. Penkiolikos knygų autorė ir sudarytoja, daugybės publikacijų autorė, pedagogė, švietėja, įsimintinų koncertų, festivalių organizatorė ir siela, O. Narbutienė visą savo gyvenimą nuoširdžiai tarnavo Lietuvos kultūrai.

2014 — mirė išeivijos verslininkas, visuomenės veikėjas JAV lietuvis Juozas Kazickas, organizavęs JAV finansinių fondų vadovų vizitus į Baltijos šalis, Lietuvos vadovų ir politikų susitikimus su Vakarų lyderiais, konsultavęs Lietuvos vadovus.

2023 — NATO viršūnių susitikimo Vilniuje išvakarėse Aljansas patvirtino naujus gynybos planus, detaliau apibrėžiančius, kaip būtų ginamos Baltijos šalys Rusijos užpuolimo atveju.

Liepos 10-oji pasaulio istorijoje:

1509 — gimė prancūzų-šveicarų kilmės religijos reformatorius, protestantas John Calvin (Džonas Kalvinas).

1645 — Oliver Cromwell (Oliverio Kromvelio) armija sumušė anglų rojalistus.

1871 — gimė prancūzų rašytojas Marcel Proust (Marselis Prustas), žinomas kaip romano „Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje“, autorius. Mirė 1922 m.

1943 — II pasaulinio karo metais sąjungininkų daliniai išsilaipino Sicilijoje (Italija).

1952 — buvo priimta Eritrėjos valstybės konstitucija, kurią paruošė Jungtinės Tautos.

1953 — nuo pareigų nušalintas SSRS vidaus reikalų ministras Lavrentij Berija (Lavrentijus Berija).

1962 — šią dieną įvyko pirmasis ryšių palydovo Telstar (Telstaras) paleidimas per Atlanto vandenyną, pradėjęs elektroninio ryšio amžių.

1973 — po tris šimtmečius trukusio britų administravimo, Bahamų salos pasiskelbė nepriklausomomis.

1989 — sprogus raketai Afganistano sostinėje Kabule, žuvo 20 žmonių.

1990 — Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) perrinktas SSKP lyderiu.

1991 — prisiekė pirmasis Rusijos prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas).

1992 — Hanna Suchocka (Hana Suchocka) tapo pirmąja moterimi Lenkijos istorijoje, tapusia ministre pirmininke.

1992 — buvęs Panamos diktatorius Manuel Noriega (Manuelis Norjega) už narkotikų kontrabandą nuteistas kalėti 40 metų.

1997 — Majamyje (JAV) prie savo namų nušautas pasaulinio garso madų kūrėjas Gianni Versace (Džianis Versačė).

1999 — motociklo avarijoje žuvo 69-erių metų JAV astronautas Charles Conrad (Žarlzas Konradas) — trečiasis Mėnulyje vaikščiojęs žmogus.

2009 — JAV prezidentas Barack Obama (Barakas Obama) atvyko į Vatikaną, kur jis pirmą kartą susitiko su popiežiumi Benediktu XVI.

2011 — būdamas 87 metų amžiaus Ženevoje mirė iškilus Prancūzijos choreografas ir šokėjas Roland Petit (Rolanas Peti), padėjęs įkurti Eliziejaus laukų baleto teatrą (Les Ballets des Champs-Elysees) ir išugdęs kelias kitas šokio trupes.

2013 — didžiulis gaisras Paryžiuje nepataisomai suniokojo garsius 17-ojo amžiaus Lambert (Lambero) rūmus (Hotel Lambert), kuriuose Kataro karališkoji šeima vykdė prieštaringai vertinamą renovaciją.

2013 — būdamas 92 metų mirė Prancūzijos akordeono karaliumi laikytas muzikantas Andre Verchuren (Andrė Veršiuranas).

Liepos 10-oji šou pasaulyje:

1954 — gimė grupės „Pet Shop Boys“ narys Neil Tennant (Neilas Tenantas).

1968 — Eric Clapton (Erikas Kleptonas) paskelbė apie grupės „Cream“ iširimą po atsisveikinimo turo.

1975 — dainininkė Cher (Šer) pareiškė norą skirtis su Greg Allman (Gregu Almanu), su kuriuo susituokė prieš 10 dienų.

1986 — Jerry Garcia (Džerį Garsią) ištiko diabetinė koma. Po poros savaičių jis buvo paleistas iš ligoninės.

2000 — David Orgell (Deivido Orgelio) juvelyrinių dirbinių parduotuvė Beverli Hilse pateikė 1.45 milijono dolerių ieškinį Michael Jackson (Maiklui Džeksonui). Ieškinys buvo susijęs su deimantais inkrustuotu laikrodžiu, kuris buvo grąžintas į parduotuvę apgadintas.

2006 — būdama 88-erių metų amžiaus savo namuose Kalifornijoje po ilgos ligos mirė pripažinimą pelniusi aktorė June Allyson (Džun Elison). J. Allyson 1938 m. debiutavo Brodvėjaus miuzikle „Šauk naujienas“ (Sing Out the News). Taip pat sukūrė vaidmenis juostose „Trys muškietininkai“ (The Three Musketeers), „Mažos moterys“ (Little Women) ir „Glen Miler istorija“ (The Glenn Miller Story).

2011 — britų futbolo superžvaigždės David Beckham (Deivido Bekemo) žmona Victoria (Viktorija) pagimdė mergaitę.

2012 — buvęs „Guns N' Roses“ gitaristas Slash (Slašas) gavo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.

2012 — kolumbietė aktorė Sofia Vergara (Sofija Vergara), atšventusi savo 40-ąjį gimtadienį, susižadėjo su širdies draugu Nick Loeb (Niku Lebu).

2013 — Whitney Houston (Vitni Hjuston) duktė Bobbi Kristina Brown (Bobi Kristina Braun) susižadėjo su savo vaikinu Nick Gordon (Niku Gordonu).