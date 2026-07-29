Liepos 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.21 val., leidžiasi 21.28 val. Dienos ilgumas 16.07 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 4.41 val., teka 21.46 val.
Vardadieniai:
Beatričė, Faustinas, Feliksas, Laimis, Mantvydas, Mantvydė, Morta, Olavas, Simplicijus
Datos:
Šv. Morta, Griaustinio diena
Liepos 29-oji Lietuvos istorijoje:
1856 — gimė Jurgis Lapinas, Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, lietuviškų laikraščių redaktorius. Mirė 1932 m.
1916 — gimė lietuvių rašytojas Paulius Jurkus.
1942 — gimė architektas Robertas Leonardas Šiuša.
1991 — pasirašyta Lietuvos ir Rusijos sutartis, kurioje pripažintas Lietuvos suverenitetas 1920 metų liepos 12 dienos taikos sutarties pagrindu.
2010 — konkursą dėl Valstybinio Vilniaus mažojo teatro (VVMT) vadovo pareigų laimėjo Anželikos Cholinos šokio teatro direktorė Greta Cholina.
2011 — ultratriatlonininkas Vidmantas Urbonas perplaukė Baikalo ežerą: 46 kilometrus įveikė per 17 valandų. Pats žygis truko dvi dienas.
Liepos 29-oji pasaulio istorijoje:
1883 — gimė Italijos diktatorius Benito Mussolini (Benitas Musolinis).
1890 — Prancūzijoje mirė genealus menininkas Vicent van Gogh (Vincentas van Gogas)
1900 — anarchistai nužudė Italijos karalių Humbert (Umbertą) I.
1925 — gimė Graikijos kompozitorius bei politikas Miki Theodoraki (Mikis Teodorakis).
1957 — buvo įkurta Tarptautinė Atominės Energijos Agentūra (IAEA).
1973 — rinkėjai Graikijoje vietoj monarchijos pasirinko prezidentą, kuriuo tapo George Papadopoulos (Georgijus Papadopulas).
1981 — Londono šv. Pauliaus katedroje susituokė princas Charles (Čarlzas) ir Ledi Diana Spencer (Diana Spenser).
1992 — buvusios VDR lyderis Erich Honecker (Erikas Honekeris) iš Maskvos sugrįžo į Berlyną, kur vėliau prasidėjo jo teismo procesas.
1993 — Izraelio Aukščiausiasis teismas nusprendė, jog John Demjanjuk (Džonas Demjaniukas) nebuvo nacių koncentracijos stovyklos budelis pravarde „Ivanas Žiaurusis“.
2010 — Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas Jacob Zuma (Džeikobas Zuma) paskelbė, kad šalyje bus panaikintos šešios tradicinės monarchijos.
2024 — Šiaurės Anglijoje per išpuolį žuvo trys maži vaikai ir dar septyni žmonės buvo sunkiai sužeisti. Šis išpuolis sukėlė didžiausias riaušes Anglijoje per 13 metų.
Liepos 29-oji šou pasaulyje:
1973 — gimė Wanya Morris (Vania Morisas), grojantis grupėje „Boyz II Men“.
1965 — Londone įvyko „Bitlų“ filmo „Help!“ premjera.
1966 — motociklo avarijoje prie Vudstoko, Niujorko valstijoje buvo rimtai sužeistas Bob Dylan (Bobas Dylanas).
1973 — iš grupės „Led Zeppelin“ seifo viešbutyje „Drake“ Niujorke buvo pavogta 180 tūkst. dolerių.
1967 — „The Temptations“ išleido dainą „You're My Everything“.
2006 — prancūzų aktorius Jean Reno (Žanas Reno), kurį išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip „Žydroji bedugnė“ (The Big Blue), „Leonas“ (Leon) ir „Da Vinčio kodas“ (The Da Vinci Code), sumainė aukso žiedus su aktore ir manekene Zofia Borucka (Zofija Borucka) viename Prancūzijos kalnų kaimelyje.
2006 — aktorė ir buvęs „Playboy“ modelis Pamela Anderson jachtoje netoli Sen Tropezo Prancūzijos Žydrajame Krante ištekėjo už dainininko Kid Rock (Kido Roko).
2008 — būdamas 82 metų mirė pasaulio muzikos žvaigždė, Kongo rumbos „tėvas“ Papa Wendo (Papa Vendas).
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