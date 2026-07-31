Liepos 31-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.25 val., leidžiasi 21.25 val. Dienos ilgumas 16.00 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 7.23 val., teka 22.06 val.
Vardadieniai:
Elena, Ignacas, Ignotas, Ignė, Sanginas, Sangirdė, Vykintė
Datos:
Medininkų žudynių diena
Sistemų administratoriaus diena
Liepos 31-oji Lietuvos istorijoje:
1802 — gimė Ignas Domeika, žymus geologas, minerologas, etnologas, 1831m. sukilimo dalyvis, Čilės universiteto Santjage rektorius, Čilės Respublikos garbės pilietis.
1886 — gimė fizikas, kraštotyrininkas, rašytojas Ignas Končius. Mirė 1975 m.
1906 — gimė Edmundas Laucevičius, lietuvių kultūros istorikas. Mirė 1973 m.
1931 — gimė kino operatorius Algimantas Mockus.
1991 — pasienio poste Medininkuose žiauriai nužudyti šeši Lietuvos pareigūnai.
Liepos 31-oji pasaulio istorijoje:
1812 — ispanai užkariavo Venesuelą.
1912 — gimė Amerikos ekonomistas ir pedagogas, monetarizmo šalininkas, 1976 m. Nobelio ekonomikos premijos laureatas Milton Friedman (Miltonas Frydmanas). Mirė 2006 m.
1926 — Afganistanas pasirašė nepuolimo sutartį su SSRS.
1956 — Didžioji Britanija ir Vakarų Vokietija pasirašė dešimties metų branduolinio bendradarbiavimo sutartį.
1964 — JAV kosminis palydovas „Ranger 7“ į Žemę perdavė pirmąsias Mėnulio nuotraukas.
1971 — du JAV astronautai šešias su puse valandos praleido ant Mėnulio paviršiaus.
1986 — Didžiosios Britanijos kabinetas vienbalsiai pritarė premjerės Margareth Thatcher (Margaret Tečer) siūlomoms sankcijoms PAR atžvilgiu.
1990 — JAV vyriausybė pritarė genų terapijos programai.
1991 — aukščiausio lygio susitikimo Maskvoje metu JAV ir SSRS prezidentai George Bush (Džordžas Bušas) ir Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) pasirašė tolimo nuotolio branduolinių ginklų sumažinimo paktą.
2010 — buvusio JAV prezidento ir dabartinės valstybės sekretorės dukra Chelsea Clinton (Čelsi Klinton) susituokė su savo ilgamečiu draugu Marc Mezvinsky (Marku Mezvinskiu) per uoliai saugotą ceremoniją netoli Niujorko esančiuose prabangiuose rūmuose.
2012 — mirė garsus JAV rašytojas, dramaturgas, politikas ir apžvalgininkas Gore Vidal (Goras Vidalas). Gimė 1925 m.
2024 — Teherane nužudytas palestiniečių islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ politinis lyderis Ismailas Haniyeh. Vėliau Izraelis pripažino jį nužudęs.
Liepos 31-oji šou pasaulyje:
1944 — gimė aktorė Geraldine Chaplin (Džeraldina Čaplin), žymiojo komiko Charlie Chaplin (Čarlio Čaplino) anūkė.
1962 — gimė režisierius Wesley Snipes (Veslis Snaipsas).
1969 — Maskvos policija pranešė, kad tūkstančiai miesto telefonų būdelių buvo nuniokotos vagių. Jie vogė telefono dalis tam, kad savo akustines gitaras paverstų elektrinėmis.
1995 — dainininkės Selenos albumas „Dreaming of You“ įkopė į „Billboard'o“ lentelės viršūnę. Tai buvo pirmasis dainininkės albumas anglų kalba. Selena tapo pirmąją lotynų dainininke, kurios debiutinis albumas pasiekė pirmąją vietą.
2010 — būdama 96 metų amžiaus Romoje mirė italų kino scenaristė Suso Cecchi d'Amico (Suzo Čeki d'Amiko).
2010 — ritmenbliuzo dainininkė Alicia Keys (Ališija Kis) ištekėjo už prodiuserio ir repo atlikėjo Kasseem Dean (Kasimo Dino).
2012 — Holivudo režisierius Larry Wachowski (Laris Vachovskis), vienas iš „Matricos“ režisierių, viešai atskleidė, jog dabar yra moteris.
2013 — kino meno ir mokslo akademijos, kuri dalija „Oskarus“, nariai išsirinko pirmąją prezidentę afroamerikietę rinkodaros ir filmų konsultanę Cheryl Boone Isaacs (Šeril Bun Aizeks).
2013 — būdamas 91 metų Kalifornijoje mirė Holivudo aktorius Michael Ansara (Maiklas Ansara), vaidinęs ateivių klingonų civilizacijos karį trijuose televizijos serialuose iš mokslinės fantastinės sagos „Žvaigždžių kelias“ (Star Trek).
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