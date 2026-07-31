Lietuva į Prancūziją siunčia 32 ugniagesių komandą

Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neeilinio nuotolinio posėdžio metu priėmė Vyriausybė.
„Prancūzija jau ne vieną savaitę kenčia nuo didelio masto gaisrų, dėl įvairių karščio bangų, sausros ir stipraus vėjo gaisrai smarkiai išplito, yra nekontroliuojami ir sunkiai valdomi“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Į Prancūziją vyks 40 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų – valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos devynios specializuotos transporto priemonės, tarp jų – penki gaisriniai automobiliai.
Kaip anksčiau pranešė Vyriausybės kanceliarija, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai šeštadienį išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus Pietų Prancūzijoje.
Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai į Prancūziją bus siunčiami per Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.
Į Prancūziją komanda vyks antžeminiu transportu, kartu bus gabenama visa miškų gaisrams gesinti reikalinga technika, įranga, ryšio priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, stovyklavimo įranga ir kitas savarankiškam darbui bei gyvenimui operacijos vietoje būtinas aprūpinimas.
Planuojama, kad kelionė truks apie tris paras.
Atvykusius Lietuvos ugniagesius gelbėtojus pasitiks Prancūzijos civilinės saugos institucijų atstovai. Komanda bus nukreipta į dislokacijos vietą, kur dalis kurs stovyklą, likusieji – iškart vyks į paskirtą miškų gaisrų gesinimo vietą ir vykdys jai pavestas užduotis.
„Lietuvos komanda Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Konkretų užduočių pobūdį, dislokavimo vietą ir operacijos trukmę nustatys Prancūzijos atsakingos institucijos, atsižvelgdamos į besikeičiančią situaciją“, – rašoma pranešime.
Civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras.
Kaip rašė BNS, Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkst. žmonių.
Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkst. hektarų plotą.
Naujausi komentarai