Lietuva ir Kipras sutarė, kaip įgyvendins 58 migrantų perkėlimą pagal ES Migracijos paktą

Kaip penktadienį nurodė Migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro Migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu.
Pasak departamento, memorandumas padės Lietuvai sklandžiau įgyvendinti ES Migracijos ir prieglobsčio paktą bei jame numatytą solidarumo mechanizmą.
Šis mechanizmas valstybėms narėms suteikia galimybę pasirinkti perkelti į savo teritoriją nustatytą skaičių užsieniečių iš migrantų antplūdį patiriančių šalių arba sumokėti nustatyto dydžio įnašą.
BNS rašė, kad Vyriausybė pernai gruodį nutarė pusę migrantų priimti, o už pusę sumokėti.
Pagal memorandumą Kipras užtikrins perkeliamųjų registraciją, dokumentų parengimą, medicininius patikrinimus, vertimo paslaugas ir bendros informacijos teikimą. Likusią įsipareigojimų dalį Lietuva padengs 1,14 mln. eurų siekiančiu finansiniu įnašu.
Anot Migracijos departamento vadovės Indrės Gasperės, Lietuva iš principo pritaria Migracijos ir prieglobsčio pakto idėjai, tiki, kad jis leis stiprinti ES šalių bendrystę, atsakomybę ir solidarumo kultūrą.
„Tik ką pasirašytas susitarimas su Kipru yra aiškus signalas, jog esame konstruktyvūs partneriai, pasirengę realiai prisidėti prie bendrų ES sprendimų“, – pranešime cituojama I. Gasperė.
Lietuva yra pasirengusi ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti su visomis valstybėmis narėmis bei ES institucijomis, siekdama, kad Migracijos ir prieglobsčio paktas veiktų efektyviai, užtikrintų greitesnes procedūras prie išorinių sienų, efektyvesnius grąžinimus.
Kaip skelbė BNS, solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą Bendrijos narėms pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele.
Dėl Minsko režimo organizuojamos migracijos iš Baltarusijos nuo 2021-ųjų Lietuva taiko migrantų apgręžimo politiką, Seimas įstatymu tai įteisino 2023 metais.
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