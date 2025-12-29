Lietuva pabudo protestuoti, tačiau ekspertus neramina viena tendencija

„Mes turime savyje protesto geną ir šis yra labai senas. Net ir sovietmečiu jį turėjome“, – tvirtino Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.
Daug protestų šiemet vyko dėl nepasitenkinimo valdžia, o prasidėjo viskas nuo Gintauto Palucko.
„Nepasitikiu G. Palucku“, – sakė proteste pakalbinta moteris.
Buvusį socialdemokratų lyderį pasivijo klausimai dėl ryšių su verslu, nesumokėtų baudų ir įsigytų butų. Jis taip pat buvo kaltintas, kad sulaužė Konstituciją.
„Tą jau išgyvenau, tad jį labai suprantu“, – komentavo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Artistas tai tikrai geras“, – neslėpė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Galiausiai viskas baigėsi kratomis, atsistatydinimu ir G. Palucko politinės karjeros žlugimu.
„Yra toks posakis, jog pasakykite, kas yra jūsų draugai, o mes pasakysime, kas jūs esate. Jei tie draugai yra Tomaševskiai, Žemaitaičiai – mes būsime prieš“, – aiškino proteste pakalbintas vyras.
Tiesa, labiausiai matomi šiemet buvo kultūrininkai.
„Tai yra tik gerokai pasiligojusios mūsų politinės sistemos simptomas“, – teigė režisierius Karolis Kaupinis.
Viskas truko mėnesį, vėliau peraugo į Kultūros asamblėją. Tačiau protesto logotipą, pritaikydami sau, dabar skolinasi ir kiti.
„Kyla stipri emocinė banga, kas yra būdinga visiems protestams. Turime šiandieną įspūdį, kad viskas, kas lemia Lietuvos politiką, yra protestas“, – tikino L. Kontrimas.
Štai ir be kultūrininkų šiais metais buvo protestas, kuriame atsiskleidė netikėti meniniai gabumai – per pareigūnų protestą vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius dainavo.
„Kaip kitaip atkreipti į save dėmesį, kai visi švilpia?“ – svarstė jis.
Savotiškų protestų būta ir Seime – prieš skubos tvarka stumiamas LRT įstatymo pataisas.
„Labai nesąžininga, kai frakcijos dalis geria vyną ir viskį, o mes turime dirbti naktimis“, – neslėpė L. Kasčiūnas.
Įstatyme atsidūrė Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis. Nubalsuota, kad katinui pareiškus nepasitikėjimą, LRT direktorius būtų atleidžiamas.
„Su absurdu kovojama tokiomis pačiomis priemonėmis“, – aiškino Seimo narys Saulius Skvernelis.
Prie Seimo tris vakarus iš eilės rinkosi dešimtys tūkstančių žmonių.
„Neramina, jog kritinio požiūrio pradedame stokoti. Mes vis labiau nuslystame į juodą ir baltą, o pilietinei visuomenei tai yra kapas“, – teigė L. Kontrimas.
„Man atrodo, kad yra peržengtos tam tikros ribos, kurias mes turėtumėme stabdyti, net ir stabdydami savo ambicijas“, – tvirtino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Anot L. Kontrimo, pilietiniai judėjimai yra gerai, tačiau kalbėtis vieni su kitais vis dar nemokame.
„Matome stiprų norą suskirstyti į savus ir priešus. Ką tai reiškia Lietuvai? Pažiūrėkime į istoriją – tuo dažniausiai pasinaudoja išorės priešai“, – komentavo jis.
