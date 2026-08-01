Lietuva pareiškė Rusijai protestą dėl Kyjive apgadintos ambasados, reikalaus kompensuoti žalą

„Rusijos atstovui įteiktoje Lietuvos užsienio reikalų ministerijos protesto notoje griežtai pasmerktas šią naktį Rusijos įvykdytas išpuolis, taip pat Lietuvos ambasados Kyjive pastato apgadinimas bei sukelta grėsmė Lietuvos diplomatinės atstovybės personalo narių saugumui“, – teigiama URM pranešime.
Pasak Lietuvos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia 1961 metų Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių.
Protesto notoje taip pat pabrėžiama, kad, atlikusi išsamų vertinimą, Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti šio apšaudymo metu patirtą žalą ir „pasilieka sau teisę imtis kitų atsakomųjų priemonių prieš Rusijos Federaciją“.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas LRT radijui sakė, kad ataką galima laikyti sąmoningu veiksmu prieš diplomatines atstovybes, kurį Lietuvai reikėtų aptarti su Europos Sąjungos (ES) ir NATO partneriais.
„Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautines sutartis, jeigu diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtu incidentu, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys, ar nukentėjo nuo smūgių netiesiogiai“, – nurodė parlamentaras.
„Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti sąmoningu veiksmu, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. (...) Manau, reikėtų artimiausiu metu šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais“, – transliuotojui kalbėjo R. Motuzas.
BNS skelbė, kad per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjive žuvo mažiausiai devyni civiliai ir bent 27 buvo sužeisti. Nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, Ukrainos sostinėje iš nukentėjusių vietovių buvo išgelbėti 105 žmonės.
„Naktį įvykdytos atakos metu dvi Rusijos raketos arba reaktyviniai dronai pataikė į tankiai gyvenamą Kyjivo Pečersko rajoną penkių ir 150 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados tvoros. Buvo apgadintas Lietuvos diplomatinės atstovybės Ukrainoje pastatas ir turtas“, – teigiama URM pranešime.
Kaip rašė BNS, per smūgius buvo apgadinti ambasados pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažeistas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Ambasados darbuotojai incidento metu nenukentėjo.
„Lietuva dar kartą pareikalavo, kad Rusija nedelsdama sustabdytų savo pačios pradėto karo eskalavimą, nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų Ukrainai padarytus nuostolius“, – nurodė URM.
Ataką, per kurią nukentėjo Lietuvos ambasados pastatas, anksčiau šeštadienį pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
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