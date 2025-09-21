Lietuva pirmą kartą dalyvaus tarptautiniame religinio turizmo forume Fatimoje

Pasak jos, dalyvavimas forume yra svarbus žingsnis pristatant Lietuvą kaip religinio turizmo, bažnytinio paveldo ir piligrimystės centrą bei pritraukiant daugiau turistų, ypač į šalies regionus.
„Lietuva – sparčiai populiarėjanti ir patraukli Šiaurės Europos kelionių kryptis, turinti didelį potencialą sudominti religinius turistus, siekiančius ne tik aplankyti mūsų šalies šventoves ir piligrimystės vietas, bet ir atrasti dvasios ramybę“, – pranešime sakė viceministrė Agila Barzdienė.
Lietuva forume dalyvaus pirmą kartą kaip valstybė – dėl to pasirašyta 4 tūkst. eurų vertės sutartis su Ouremo-Fatimos verslo asociacija, BNS pranešė ministerija.
2026 metų vasario 19–20 dienomis vyksiančiame renginyje ketinama pristatyti Vilniaus arkikatedrą su Šv. Kazimiero koplyčia, Aušros Vartus su stebuklingu Gailestingumo Motinos paveikslu, barokinį Pažaislio vienuolyną ar Šiluvos šventovę, garsėjančią Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu.
Pasak pranešimo, Lietuva tikisi pritraukti turistų, kuriems autentiškų dvasinių patirčių suteiktų ir tradicinės religinės šventės: Šilinės Šiluvoje, švenčiamos jau beveik 500 metų, Dievo Gailestingumo šventė ir Gailestingumo savaitė Vilniuje po šv. Velykų, Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Pivašiūnuose ar Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
Religinius turistus, tikimasi, sudomintų ir įvairūs piligrimystės maršrutai, tarp kurių – Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelias, Camino Lituano, Šv. Jokūbo kelias ar Malonių kelias.
Vilniuje 2026 metų birželio 7–12 dienomis vyks Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas, kurio metu į Lietuvą tikimasi pritraukti daugiau kaip 5 tūkst. maldininkų.
Be ministerijos, Lietuvai renginyje atstovaus agentūra „Keliauk Lietuvoje”, „Go Vilnius”, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijos kurijų, Raseinių rajono savivaldybės ir kitų organizacijų atstovai.
Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, kasmet pasaulio religines traukos vietoves aplanko apie 300-330 mln. turistų, o apie 40 proc. tokių kelionių vyksta Europoje.
