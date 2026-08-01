Lietuva pirmą kartą pradeda pirmininkauti Europos mokyklų tinklui

Per metus truksiantį Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui.
Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąja patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtrauktį Europos mokyklų tinkle.
Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą.
Kiek anksčiau birželį, oficialaus Latvijos pirmininkavimo perdavimo Lietuvai renginio metu, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, jog pirmininkavimą Europos mokykloms Vilnius priima kaip svarbų įsipareigojimą prisidėti prie unikalios švietimo sistemos stiprinimo ir plėtros.
„Europos mokyklos gyvuoja jau daugiau kaip 70 metų, tikiuosi, kad Lietuvos pirmininkavimo metu jos tik stiprės ir dar tvirčiau vykdys savo misiją teikti aukštos kokybės daugiakalbį, daugiakultūrinį ir įtraukų ugdymą sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“, – yra sakiusi R. Popovienė.
Europos mokyklos yra ES valstybių narių valdomos švietimo įstaigos, kuriose užtikrinamas daugiakalbis ir daugiakultūrinis ugdymas. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių, jose mokosi apie 400 lietuvių.
Europos mokyklos buvo įsteigtos tam, kad ES institucijose dirbančių darbuotojų vaikai galėtų gauti kokybišką išsilavinimą savo gimtąja kalba. Tai leidžia šiems vaikams sklandžiai tęsti mokslus ar sugrįžti į savo gimtosios šalies švietimo sistemą bet kuriuo ugdymo laikotarpiu.
Europos mokyklą sudaro trys pakopos: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas ir vidurinis ugdymas. Mokinys, baigdamas Europos mokyklą, gauna Europos bakalaureato diplomą, prilygstantį lietuviškam brandos atestatui.
Šią misiją įgyvendins Švietimo ministerija kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus lietuvių namais.
Dalis pirmininkavimo laikotarpio sutaps ir su būsimu Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai, prasidėsiančiu 2027 metų sausį.
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