Lietuva septynioms Ukrainos organizacijoms skyrė 600 tūkst. eurų pagrobtiems vaikams susigrąžinti

Lėšos paskirstytos pagal programos „Children First. Protection of Ukraine's Future“ kvietimą teikti paraiškas.
Iš viso projektams numatyta 600 tūkst. eurų parama.
Šios organizacijos pagerbtos Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse, Lietuvos ambasadoje Kyjive vykusioje „Children First“ apdovanojimų ceremonijoje.
Renginyje dalyvavusi Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė teigė, kad organizacijos ėmėsi vieno sunkiausių ir svarbiausių šio karo iškeltų uždavinių – rasti Ukrainos vaikus, padėti jiems grįžti namo, remti jų šeimas ir pasiekti, kad prieš juos įvykdyti nusikaltimai būtų deramai dokumentuojami bei tiriami.
Per artimiausius 6–12 mėnesių septynios atrinktos organizacijos įgyvendins projektus, kuriais sieks sudaryti praktines galimybes Ukrainos vaikams ir jų šeimoms grįžti iš deportacijos bei laikinai okupuotų teritorijų.
Kartu bus dirbama, kad kaltininkai už įvykdytus nusikaltimus būtų patraukti atsakomybėn.
Centrinės projektų valdymo agentūros teigimu, iš viso sulaukta 23 paraiškų dalyvauti minėtoje programoje.
„Children First. Protection of Ukraine's Future“ – Lietuvos paramos programa, skirta Rusijos pagrobtiems Ukrainos vaikams. Ją sudaro keturios tarpusavyje susijusios kryptys: vaikų grąžinimas, atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimas, vaikų reabilitacija ir reintegracija bei Ukrainos vaikų globos sistemos stiprinimas.
Šioms sritims Lietuva ketina skirti ne mažiau kaip 10 mln. eurų.