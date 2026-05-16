Lietuva „Trans teisių žemėlapyje“ – tarp prasčiausiai translyčių teises užtikrinančių Europos šalių

Tarptautinė translyčių žmonių teises ginanti organizacija TGEU („Transgender Europe“) paskelbė naujausią 2026 metų „Trans teisių žemėlapį“, kuriame vertinama translyčių žmonių teisinė padėtis 49 Europos ir penkiose Centrinės Azijos valstybėse.
„Lietuva daugelį metų nesugeba priimti aiškaus ir žmogaus teises atitinkančio reguliavimo trans žmonėms. Politikai nuolat kalba apie pagarbą žmogui, tačiau realybėje dalis žmonių vis dar priversti gyventi teisinėje nežinioje“, – šią savaitę išplatintame pranešime cituojamas portalo „GayLine“ redaktorius Martynas Norbutas.
„Situacija yra stabiliai bloga“, – teigia jis.
Šalys vertinamos pagal 32 kriterijus, Lietuva atitinka penkis iš jų. Geriausiai indekse įvertinta Islandija, kurioje įgyvendinti 30 kriterijų, greta yra Ispanija ir Malta. Šios trys šalys yra vienintelės Europoje, kurios, TGEU vertinimu, visiškai depatologizavo trans tapatybes sveikatos apsaugos sistemoje.
Iš Europos valstybių žemiau už Lietuvą reitinge yra Rumunija, Vengrija ir Turkija, kur atitinkamai užtikrinami du ir po tris kriterijus.
Lietuva reitinge yra toje pačioje vietoje kaip Baltarusija, tuo metu kitos kaimyninės valstybės yra aukščiau. Lenkijoje užtikrinti 11,5 kriterijai, Latvijoje – septyni, Estijoje – 15.
„Trans teisių žemėlapis“ vertina valstybių įstatymus ir politiką įvairiose srityse – nuo teisinio lyties pripažinimo ir apsaugos nuo diskriminacijos iki neapykantos nusikaltimų prevencijos, prieglobsčio suteikimo, sveikatos apsaugos bei šeimos teisių.
TGEU duomenimis, 38 iš 54 vertintų valstybių turi teisinio lyties pripažinimo procedūras trans žmonėms, 23 šalys vis dar reikalauja psichikos sveikatos diagnozės, devynios valstybės reikalauja sterilizacijos, o 15 – skyrybų prieš pakeičiant dokumentus.
12 šalių Europoje taiko saviidentifikacija paremtą modelį, kuris organizacijos laikomas žmogaus teisių standartu.
TGEU teigimu, neapykantos nusikaltimų ir diskriminacijos prevencija Europoje tebėra nepakankama.
„Tik 20 valstybių draudžia diskriminuoti žmones dėl jų lytinės tapatybės įsidarbinant, o tai reiškia, kad likusios septynios šalys pažeidžia ES teisę. Tik 17 iš 27 ES valstybių narių saugo nuo diskriminacijos dėl lytinės tapatybės, kai kalbama apie prieigą prie prekių ir paslaugų. Taigi dešimt Bendrijos narių nesilaiko ES reikalavimų“, – rašoma pranešime.
„Trans teisių žemėlapis“ rengiamas kasmet ir laikomas vienu svarbiausių tarptautinių žmogaus teisių stebėsenos įrankių Europoje. Vertinimai rengiami bendradarbiaujant su nacionaliniais ekspertais bei žmogaus teisių organizacijomis, analizuojant valstybių įstatymus ir praktinį jų įgyvendinimą.
Kaip rašė BNS, šių metų nevyriausybinės organizacijos „ILGA-Europe“ sudaromame LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge Lietuva atsidūrė viena vieta žemiau nei pernai – liko 37 iš 49 šalių Europoje.
Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teises smunka. 2020 metais Lietuva vadinamajame „Vaivorykštės žemėlapyje“ užėmė 32 vietą.
