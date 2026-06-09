Lietuva už maždaug 1 mlrd. eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių, sunkvežimių

Kaip antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), sutartį su įmone „Veho Lietuva“, atstovaujančia „Mercedes-Benz Group AG“ ir „Daimler AG“, pasirašė Gynybos resursų agentūra.
Lietuvos karinį transporto parką papildys kariniai visureigiai „MB G-Class“, sunkvežimiai „MB Unimog“, „MB Zetros“, „MB Arocs“.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos SAFE lėšomis, transporto priemonių pristatymas numatytas 2026–2032 metais.
KAM teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins Pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą.
„Šis įsigijimas yra viena didžiausių investicijų į Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus. Naujoji technika užtikrins efektyvų karių, ginkluotės ir atsargų judėjimą ir sustiprins nacionalinės divizijos pasirengimą vykdyti užduotis taikos, krizės ir karo metu“, – rašoma pranešime.
Ministerijos teigimu, gamintojas pasirinktas siekiant užtikrinti suderinamumą su jau dabar naudojamu kariuomenės transporto priemonių parku, sumažinti eksploatavimo, mokymo ir aptarnavimo išlaidas ir užtikrinti efektyvų technikos naudojimą.
BNS anksčiau rašė, jog pėstininkų diviziją šalyje siekiama išvystyti iki 2030 metų.
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