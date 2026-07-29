Lietuvių kalbos pamokoms tautinių mažumų mokyklose – daugiau lėšų

Papildomos dvi savaitinės pamokos bus finansuojamos 1–4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui.
Sprendimas priimtas įgyvendinant sausį paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartį. Teismas konstatavo, kad mažesnis lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius, palyginti su gimtosios kalbos pamokomis, prieštarauja Švietimo įstatymui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Finansavimui padidinti keičiamas mokymo lėšų apskaičiavimo koeficientas tautinės mažumos kalba besimokantiems pradinukams – jis didinamas maždaug 6 proc., nuo 1,24 iki 1,31.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skaičiavimu, šių metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais papildomoms lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms reikės 700 tūkst. eurų. Jos bus skirtos 9,6 tūkst. pradinių klasių mokinių 93 mokyklose.
Vyriausybė taip pat numatė 10 proc. didinti mokymo lėšas klasikinio ugdymo programas vykdančioms mokykloms, kuriose planuojama vidutiniškai 2–5 papildomomis pamokomis per savaitę daugiau. Šiemet tam numatyta 85 tūkst. eurų – lėšos būtų skirtos maždaug 1 tūkst. mokinių turinčiam Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjui.
Iš viso nutarimui įgyvendinti šiemet reikės 785 tūkst. eurų, kuriuos ministerija planuoja skirti iš savo asignavimų. Nuo 2027 metų papildomas metinis lėšų poreikis sieks 2,355 mln. eurų, tačiau šios lėšos dar nėra numatytos patvirtintame biudžete.
BNS skelbė, jog pagal iki šiol galiojusią tvarką, tautinių mažumų mokyklų pradinukai turėjo mažiau lietuvių kalbos pamokų nei gimtosios kalbos pamokų: 1–4 klasėse – penkias pamokas per savaitę, o gimtosios kalbos – septynias pamokas per savaitę.
LVAT sausio pradžioje konstatavo, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse šiuo metu galiojanti tvarka, kai lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja įstatymams.
Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip penkios pamokos, 2–4 klasėse – šešios, 5–10 klasėse ir gimnazijos I–IV klasėse – septynios pamokos.
Pakeitimai įsigalios rugsėjo 1 dieną.
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