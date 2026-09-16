 Lietuvoje atšaukta ekstremalioji situacija

Lietuvoje atšaukta ekstremalioji situacija

2026-09-16 13:38
Ūla Klimaševska (ELTA)

Vyriausybė trečiadienį atšaukė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, prieš keletą savaičių paskelbtą po to, kai per šalį rugpjūčio pabaigoje praūžė didelė audra.

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<span>Lietuvoje atšaukta ekstremalioji situacija</span>
Lietuvoje atšaukta ekstremalioji situacija / R. Riabovo / BNS nuotr.

Apie planus atšaukti ekstremaliąją situaciją Eltai anksčiau trečiadienį patvirtino žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.

Rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusios audros piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, vėliau tiekimas tūkstančiams nebuvo atkurtas dar porą savaičių.

Dėl šios situacijos atsistatydino ESO vadovas Renaldas Radvila.

Ekstremalioji situacija dėl audros paskelbta rugpjūčio 26 d.

Ekstremaliajai situacijai suvaldyti buvo sutelktos rekordinės pajėgos – dirbo daugiau kaip 400 operatyvinių brigadų, per 1 tūkst. darbuotojų.

Vyriausybėje taip pat pristatytas „audrų paketas“ – jame, anot energetikos ministro, iki 2030 metų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai, taip siekiant mažinti ateities stichijų poveikį.

Dėl rugpjūčio audros nuostolius skaičiuoja ūkininkai, dėl to numatoma kreiptis kompensacijų į Europos Komisiją (EK).

Šiame straipsnyje:
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