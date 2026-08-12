Lietuvoje bus matomas dalinis Saulės užtemimas

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, Mėnulis uždengs apie 85 proc. Saulės disko.
Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus Saulė nusileis.
Mokslininkas rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris.
V. Dobrovolskas pabrėžė, kad į Saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės – reikalingi specialūs Saulės stebėjimo akiniai.
Anot jo, pilni Saulės užtemimai kartojasi kas dvejus metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos.
Tą pačią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena–dvi vadinamosios krintančios žvaigždės.
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