Lietuvoje – permainingi orai: ir stiprus lietus, ir kruša

Trečiadienio dieną ir vakare vietomis trumpai palijo, griaudėjo perkūnija, iškrito kruša. Mažeikiuose fiksuotas smarkus lietus: per pusantros valandos iškrito 22,7 mm (arba truputį daugiau nei trečdalis rugsėjo mėn. normos). Aukščiausia oro temperatūra dieną 22–27 laipsniai. Naktį vietomis truputį palijo. Žemiausia oro temperatūra 14–19 laipsnių šilumos.
„Rugpjūtis buvo vėsus ir kai kuriomis dienomis mėnesio pabaigoje jau net priminė prasidėjusį rudenį. Rugsėjį vasara nusprendė grįžti ir visus palepinti. Rugsėjo pirmasis dešimtadienis buvo gerokai šiltesnis, sausesnis ir labiau saulėtas nei vidutiniškai tokiu metų laiku būna. Kalbant apie artimiausias dienas, vasariški orai ims stumdytis su rudeniškais. Šiandien pūs stiprus vėjas, į vakarinę ir pietvakarinę šalies dalį atkeliaus lietaus debesys. Penktadienio naktį ir dieną daug kur palis. Rytinėje šalies pusėje bus vėsu. Savaitgalį orai pasitaisys: bus sausiau ir šilčiau. Sekmadienį vakare iš vakarų atslinks naujo atmosferos fronto debesys su lietumi. Per pirmadienį jis praslinks pro visą Lietuvą. Naujos savaitės viduryje jau visi pajausime, jog prasideda ruduo, kadangi orai dar labiau atvės“, – teigė sinoptikai.
Penktadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s, šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vakariniuose rajonuose vyraus trumpas lietus, kai kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 13–18 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
