Lietuvoje pirmą kartą numuštas dronas: gyventojams – svarbiausia informacija

Anot mero, šiuo metu į Pratkūnų kaimą kelias yra uždarytas.
„Dėl šios nakties įvykio Kaišiadorių rajone. Šiąnakt Lietuvos oro erdvėje buvo stebimas Lietuvos kryptimi skrendantis objektas. Apie 00.20 val. identifikuotą droną sunaikino iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Dronas sunaikintas Kaišiadorių rajone, ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vieta aptverta ir saugoma, joje dirba Lietuvos kariuomenės Karo policija, Lietuvos policija ir kitos atsakingos tarnybos. Svarbiausia žinia mūsų rajono gyventojams – grėsmė neutralizuota ir šiuo metu pavojaus gyventojams nėra. Prašau gyventojų nevykti į įvykio vietą ir netrukdyti tarnybų darbui. Gavus oficialų perspėjimą į telefoną, svarbu atidžiai perskaityti visą pranešimą, sekti oficialią informaciją ir vykdyti pateiktus nurodymus“, – feisbuke antradienio rytą rašė meras.
Pastebėjus nukritusį, neaiškų ar įtartiną objektą, prie jo nesiartinkite, nelieskite ir nedelsdami praneškite numeriu 112.
Karo policija Pratkūnų apylinkėse ieško drono
„Incidento aplinkybės tiriamos, todėl šiuo metu neskubėkime su išvadomis ir remkimės tik oficialių institucijų skelbiama informacija. Dėkoju Lietuvos kariuomenei, policijos pareigūnams ir NATO sąjungininkams už operatyvų reagavimą“, – įraše teigė Š. Čėsna.
Tarnybos perspėja – tokių incidentų skaičius gali augti.
„Su išvadomis neskubėsime, tam bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės. Faktas, kad tokių įvykių nemažės, šiuo metu svarbiausia, kad grėsmė neutralizuota ir pavojaus gyventojams nebekelia“, – antradienį ryte rašė Lietuvos kariuomenė.
Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas Deividas Matulionis sakė, jog tai normalu.
Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais.
„Čia minučių klausimas. Ar gyventojas pastebėjo, ar kariuomenė pastebėjo pirma, čia nėra esminis dalykas“, – „Žinių radijui“ kalbėjo D. Matulionis.
Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, be kita ko, ieškančios, ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą.
„Kol kas dirba Karo policijos ir „Aro“ pareigūnai, įvestas planas „Skydas“, atsakymo dar neturiu“, – žurnalistams įvykio apylinkėse sakė pulkininkas, paklaustas, ar dronas turėjo sprogmenų.
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