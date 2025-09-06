Lietuvoje – rugsėjo 6-osios temperatūros rekordas

Druskininkuose fiksuota 29,9 laipsnio temperatūra. Ankstesnis rekordas fiksuotas 1954 metais Vilniuje – 29,8 laipsnio.
Šiemet tai jau 21-as aukščiausias paros oro temperatūros rekordas.
2024 metais iš viso tokių buvo 18, 2023 metais – 16.
Pastaruosius penkerius metus šilumos rekordai išmatuojami apie dešimt kartų dažniau nei šalčio.
Meteorologai teigia, kad artimiausiomis dienomis vasariški orai nesitrauks, sekmadienį orai Lietuvoje sušils iki 23–28 laipsnių, pirmadienis ir antradienis bus vos vėsesni.
Naujausi komentarai