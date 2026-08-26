Lietuvoje – seniai matyta tokia stipri magnetinė audra

Kaip skelbia meteofor.lt, nedidelis geomagnetinis suaktyvėjimas prognozuojamas iki ketvirtadienio vėlaus vakaro, tačiau jau po penktadienio vidurnakčio žadamos permainos. Matyti, kad penktadienio naktį nuo 3 iki 6 val. ryto prognozuojama silpna audra, o nuo 6 iki 9 val. ryto žadami šeši balai – o tai jau yra vidutinė audra.
Nuo penktadienio 9 val. geomagnetinis aktyvumas turėtų mažėti, iki vidurdienio prognozuojama silpna audra, o vėliau jau tik nedidelis suaktyvėjimas.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, vietomis 12–14, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 26 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 86 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 71 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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