Lietuvoje siaučia magnetinė audra

Kaip skelbia meteofor.lt, antradienį nuo vidurdienio bus fiksuojama silpna audra. 5 balai prognozuojami nuo 12 iki 18 val.
Vėliau jautresnės sveikatos žmonės turėtų pasijusti geriau, tačiau nuo trečiadienio ryto, 9 val., prognozuojami 5 balai. Silpna audra turėtų laikytis iki trečiadienio 15 val.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, antradienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28, vakariniuose rajonuose vietomis 19–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 15–20, rytiniuose rajonuose vietomis 21–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 8 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 27 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 71 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 64 cm, Akmenoje – Danėje ties Kretinga – iki 56 cm, Jūroje ties Taurage – iki 52 cm, Minijoje ties Kartena – iki 41 cm. Žymesnis kilimas, iki 32 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Leitėje ties Kūlynais tebestebima stichinio vandens lygio reikšmė (riba 245 cm). Pavojingas vandens lygis išlieka Šyšoje ties Šilute ir pasiektas Minijoje ties Priekule.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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