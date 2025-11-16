Lietuvoje – simbolinė akcija žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti

„Via Lietuva“ inicijuota akcija „Neužgesk“ simboliškai sujungė šalies miestus į vieną bendrą šviesos grandinę. Tai – tylos, atminimo ir vilties ženklas, kviečiantis visuomenę sustoti, susimąstyti ir saugoti gyvybę kelyje.
„Šviesa, kuri šį vakarą užlieja mūsų miestų bokštus, simbolizuoja žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimą. Palaikome visus, kurie išgyvena netektis dėl keliuose prarastų savo šeimos narių, draugų ar pažįstamų. Kartu norime dar kartą atkreipti dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje, kad būtų išvengta beprasmių aukų“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Pasaulinės dienos žuvusiesiems eismo įvykiuose paminėjimas „Neužgesk“ – tai kvietimas visiems stabtelėti, prisiminti ir veikti. Organizatoriai kviečia visuomenę prisijungti prie šios dienos įamžinimo ir skirti akimirką tylos bei pagalvoti, ką kiekvienas galime padaryti, kad keliuose liktų daugiau šviesos ir mažiau skausmo. Tegul šviesa, šiandien užliejusi miestus, tampa mūsų bendru pažadu – saugoti gyvybę kelyje ir neleisti, kad ji užgestų.
Bendrovė teigia nuosekliai siekianti stiprinti eismo saugumą visoje šalyje, nuolat gerinanti kelių būklę, diegianti inžinerines eismo saugos priemones, modernias technologijas, gerinančias eismo saugą keliuose.
„Via Lietuva“ pateiktais eismo įvykių statistikos duomenimis, iki lapkričio 10 dienos Lietuvoje užfiksuoti 2577 eismo įvykiai, kurių metu žuvo 107 žmonės. Praėjusiais metais per tą patį laikotarpį įvyko 2432 eismo įvykiai, žuvo 106 eismo dalyviai.
2005 metų lapkričio 26 dieną Jungtinių Tautų Organizacija priėmė rezoliuciją, kuria paragino šalių vyriausybes kiekvienais metais trečiąjį lapkričio sekmadienį skirti žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti.
Naujausi komentarai