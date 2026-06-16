Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose šalia Suvalkų koridoriaus

Anot kariuomenės, birželio 16–26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos „Gallant Boar 2026“ (Narsus šernas), jose su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis Pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai.
Pagrindinis šių tarptautinių pratybų uždavinys – vykdyti bendras karines operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų.
Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas šalių kariniam pasirengimui didinti. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai, reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvią šio geografiškai itin svarbaus ruožo apsaugą.
Suvalkų koridoriumi vadinama maždaug 80 kilometrų ilgio strategiškai svarbi teritorija šiaurės rytų Lenkijoje, besidriekianti palei Lietuvos ir Lenkijos sieną ir esanti tarp Baltarusijos bei Rusijos Kaliningrado srities. Teigiama, kad tai silpniausia NATO vieta Baltijos regione – ją užėmus, Lietuva, Latvija ir Estija būtų atskirtos nuo pagrindinių NATO pajėgų Europoje.
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