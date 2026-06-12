Lietuvos kariai išvyksta į tarptautines pratybas Lenkijoje, keliuose padaugės karinės technikos

Birželio 16–26 d. strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos „Gallant Boar 2026“ (liet. „Narsus šernas“), kuriose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotojų pajėgų kariais treniruosis Pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai.
Pagrindinis tarptautinių pratybų „Gallant Boar 2026“ uždavinys – vykdyti bendras karines operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų. Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas šalių karinio pasirengimo didinimui. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai, reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvią šio geografiškai itin svarbaus ruožo apsaugą.
Informacija gyventojams: birželio 13 d. nuo 8 val. numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda–Kryžkalnis–Kazlų Rūda–Marijampolė–Suvalkai.
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