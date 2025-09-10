Lietuvos kariuomenė sekė situaciją: buvo parengta gyventojų perspėjimo sistema

„Lietuvos kariuomenė ir visos atsakingos tarnybos šiąnakt nuo ruskių atakos prieš Ukrainą pradžios sekė situaciją, buvo parengta Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, kad, esant reikalui, gyventojai būtų informuoti nedelsiant ir pateiktos rekomendacijos“, – teigia NKVC.
Taip centras pranešė Lenkijos kariuomenei patvirtinus, kad Rusijai šiąnakt surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę, jie buvo numušti.
„Nacionalinio saugumo komisija patvirtino mūsų šalies kariuomenės ir kitų tarnybų sąveikos algoritmus dėl galimų oro erdvės pažeidimų, pakeltas institucijų budrumo lygis, sustiprinta sienų ir oro erdvės apsauga. Taip pat gyventojus raginame atsargiai vertinti pasirodančią informaciją bei pasitikrinti pranešimus oficialiuose šaltiniuose“, – skelbia NKVC.
Kaip rašė BNS, Lenkijos kariuomenės vadovybė anksčiau pranešė, kad reaguojant į Rusijos ataką buvo mobilizuota Lenkijos ir sąjungininkų aviacija.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“.
Varšuvos pagrindinis Šopeno oro uostas taip pat buvo uždarytas, teigiama JAV federalinės aviacijos administracijos pranešime, kuriame minima „neplanuota karinė veikla, susijusi su valstybės saugumo užtikrinimu“.
NATO narė Lenkija, pagrindinė Ukrainos rėmėja, priglaudė daugiau nei milijoną ukrainiečių pabėgėlių ir yra pagrindinis Vakarų humanitarinės ir karinės pagalbos karo nuniokotai šaliai tranzito punktas.
Rusijos dronai ir raketos per trejus su puse metų trunkantį karą kelis kartus kirto NATO narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje. Šį incidentą ji pavadino provokacija.
