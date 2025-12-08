Lietuvos komunikacijos asociacijos direktore tapo Asta Burbaitė, pasikeitė trys Tarybos nariai

Kaip nurodoma LTKA pirmadienį išplatintame pranešime, taip pat visuotinio susirinkimo metu išrinkti nauji nariai.
Jais tapo: „Iki Lietuva“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė, JAV kompanijos „Philip Morris Baltic“ Komunikacijos vadovas, socialinių mokslų daktaras Tadas Valančius bei įmonės „Trelo“ Personalo ir komunikacijos vadovas, LRT „Panorama“ orų pranešėjas Paulius Stravinskas.
Pastarasis sako, jog prisijungdamas prie LTKA tarybos tikisi jos nariams duoti daugiau aiškumo ir realios vertės.
„Kad jaustume ne tik vienas kito profesinę patirtį, bet ir stiprią, palaikančią bendruomenę, to siekiant per įvairias, naujas ar tęstines iniciatyvas bei įtraukų turinį“, – pranešime cituojamas jis.
Savo ruožtu G. Kitovė sako vertinanti parodytą pasitikėjimą.
„Įsitraukdama į LTKA tarybos veiklą jaučiu didelę atsakomybę – bendruomenės lūkesčius galima pateisinti tik nuosekliu darbu ir aukšta komunikacijos kultūra, todėl sieksiu, kad atviras, pagarbus dialogas bei aukščiausi rinkos standartai taptų pagrindu įsitraukusios komunikacijos bendruomenės kūrimui“, – sako ji.
Pokyčių prireikė prieš keletą mėnesių apie sprendimą atsisakyti pareigų pranešus Rimai Aukštuolytei, lapkričio pabaigoje veiklą nutraukus Artūrui Ketleriui, o nuo sausio 1 dienos traukiantis Marijai Grumblienei.
LTKA Tarybos pirmininkas Nerijus Žeronas teigia, kad kolektyvo pasikeitimas – natūralus procesas, o nauji komandos nariai papildys pradėtus darbus, atneš šviežių idėjų bei sustiprins komunikacijos bendruomenę.
„LTKA Taryba dirba savanoriškais pagrindais, todėl įprastai nariai turi ir kitų profesinių bei šeimyninių įsipareigojimų, ir natūralu, kad juos suderinti su papildoma veikla kartais sudėtinga – būtent tokias priežastis įvardijo iš pareigų pasitraukę kolegos“, – sako jis.
Be trijų naujų Tarybos narių, nuo sausio 1 dienos joje taip pat dirbs Vytauto Didžiojo universiteto Marketingo ir komunikacijos departamento rinkodaros projektų vadovas N. Žeronas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto partnerystės docentas Liutauras Ulevičius, „Yara“ Europos verslo centro komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė, komunikacijos agentūros „Chestnut“ direktorė ir konsultantė Rita Saunorytė Norutienė.
2000-aisiais įsteigta LTKA šiuo metu vienija apie 200 privačiame ir viešajame sektoriuje dirbančių bei laisvai samdomų ryšių su visuomene ir komunikacijos specialistų.
