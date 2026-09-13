Lietuvos padangėje – du incidentai per kelias valandas: vienas jų vis dar kelia klausimų

Sekmadienio popietę vilniečiai – tiek besiilsintys, tiek galbūt bėgę maratone – į mobiliuosius telefonus gavo įspėjimus: paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Pavojaus statusas – geltonas. Tai reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, todėl gyventojams būtina nusimatyti slėptuvę ar priedangą.
„Tokia situacija, intensyvi diena tiek Lietuvoje, Ukrainoje yra nemažai antskrydžių, budrumo lygis pakeltas“, – sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Mobilieji pranešimai išsiųsti Vilniaus miesto ir trijų savivaldybių – Vilniaus rajono, Trakų bei Elektrėnų – gyventojams. Pirminė informacija – galimai fiksuotas dronas.
Iš Šiaulių karinės oro bazės pakelti naikintuvai.
Dėl paskelbto geltono oro pavojaus Vilniaus oro uoste laikinai sustabdyti skrydžiai. Vilniuje turėję nusileisti lėktuvai iš Amsterdamo ir Antalijos nukreipti į Kauną.
Veiklą trumpam sustabdė ir dalis maisto prekių parduotuvių.
O pakėlus NATO oro policijos naikintuvus nustatyta, kad ore virš Vilniaus apskrities – ne dronas, o paukščių būrys.
„Buvo gautas signalas, kad atpažintas objektas nekelia grėsmės, tai yra paukščių pulkas. Tokia anomalija nutinka, kai yra didelė koncentracija, ir parametrai, kuriuos rodo mūsų radarai, gali atrodyti, kad tai yra pavojingas objektas, primenantis droną“, – aiškino V. Vitkauskas.
Oro pavojus atšauktas prieš 14 valandą, taigi įtampa tęsėsi 38 minutes.
Nerimo būta ir paryčiais, apie 4 valandą. Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos.
„Turėjome du atskirus incidentus. Pirmasis – paryčiais, ties Varėna mūsų radaruose iššokusi atžyma, judanti link Kaliningrado. Jokių kitų indikatorių neturime, objektas per 20 minučių palieka Lietuvos teritoriją, oro atakos įspėjimas neskelbiamas, naikintuvai nekeliami“, – rašoma Lietuvos kariuomenės pranešime.
„Skrydis buvo nuolat sekamas“, – teigė V. Vitkauskas.
Tačiau kodėl rytą gyventojams įspėjimai nesiųsti?
„Objektas nežemėjo, jis išlaikė pastovų kursą. Pagal tuos parametrus, kuriuos matė mūsų karinės pajėgos, buvo priimtas sprendimas, kad tai nekelia grėsmės, todėl pavojaus signalas nebuvo išplatintas“, – aiškino V. Vitkauskas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Visgi neatmetama, kad rytinis incidentas galėjo būti susijęs ne su paukščiais, o su dronu. Todėl krašto apsaugos ministras kviesis kariuomenės vadovybę pasiaiškinti, kodėl nei žmonės buvo informuoti, nei naikintuvai pakelti.
„Nėra nustatyta, kad tai tikrai buvo dronas. Parametrai sako, kad taip, bet turime palaukti tyrimo, kad turėtume tikrumą. Palauksime, manau, artimiausiu metu, gal ir rytoj, turėsime aiškesnį vaizdą“, – sakė V. Vitkauskas.
Kol kas neatmetama, kad tai galėjo būti ir priešiškas žvalgybinis skrydis arba kontrabandininkų darbas.
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