Liko šokiruoti: šeimos su mažamečiu ir šunimi į priedangą neįleido

„Nedelsdami skubėkite į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinkite artimaisiais“, – tokių pranešimų apie pusę vienuoliktos ryto sulaukę vilniečiai reagavo įvairiai.
„Tiesiog buvo vidinė panika“, – sakė vilnietė.
„Apie dokumentus pradėjau galvoti, kur jie yra“, – pasakojo kita.
„Viską reikia daryti labai greitai, gal minutes kelias ir turi, kol tas dronas atskris“, – kalbėjo vyras.
„Pirma galvojau, kad važiuosiu vaiką pasiimti iš mokyklos, bet paskui parašiau jai žinutę ir tada pagalvojau, kad reikia eiti į priedangą“,– sakė moteris.
„Laukėme tolimesnių žinių, klausėme radijo“, – teigė senjorė.
Taigi vieni reagavo greitai, kiti – niekaip. Buvo ir tokių, kurie nesislėpė, nes, sakė, kad perspėjimo signalų negavo.
„Negavau žinutės. „Tele2“ priklausau“, – tikino mergina.
Vieni skubėjo į požemines automobilių stovėjimo aikšteles, pastatų rūsius, kiti – į artimiausias priedangas, pažymėtas specialiu iš tolo matomu geltonu ženklu. Tačiau dalis gyventojų sako likę nustebę – pasirodo, slėptis nėra kur arba priedangą rado, bet durys buvo užrakintos.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Mūsų rajone Gulbinuose nėra kur slėptis... Neramu, nauji rajonai neturi rūsių, parkingų nėra“, – pasakojo moteris.
„Taip, pas mus Santariškėse buvo užrakinta. Ką daryti žmogui, kuris neturi parkingo?“ – klausė kita moteris.
„Priedangų Vilniuje identifikuota daugiau nei 2 tūkstančiai, jos sužymėtos skaitmeniniame žemėlapyje, bet nemaža jų dalis yra privati nuosavybė. Tai patalpos, kurios yra po žeme, parkingai, rūsiai ir panašūs dalykai. Akivaizdu, kad ryte atsibudus normalioms sąlygoms niekas netikėjo, jog gali būti paskelbtas pavojus, todėl per kelias minutes užtikrinti, kad jos būtų atrakintos, buvo neįmanoma“, – teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Nuo šiol tie, kas valdo priedangų raktus, sulauks labai aiškaus prašymo iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento.
„Išmokta pamoka, yra parengtas keipimasis į Savivaldybių asociaciją ir savivaldybes. Kol dabar tokia situacija mūsų regione, mūsų prašymas – kad priedangos būtų atrakintos, atvertos ir parengtos gyventojams visą parą. Dabar tokio reikalavimo nebuvo“, – komentavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.
Užrakintos priedangos – viena problema, tačiau išlindo ir kita. Dalis žmonių pasijuto priedangų šeimininkais ir ėmė spręsti, kas į jas gali patekti, o kas – ne.
„Kur turėsime namų darbus padaryti, tai viešuose pastatuose, daugiausia švietimo įstaigose. Žinome, turime signalų, kad algoritmas suveikė tinkamai, įstaigos savo personalą ir vaikus paprašė nueiti į priedangas, bet kai atėjo žmonės iš išorės norėdami papulti į tas pačias priedangas, dėl kažkokių priežasčių žmonėms buvo pasakyta, jog nėra vietos ir jie neįleidžiami“, – sakė V. Benkunskas.
Tokioje situacijoje atsidūrė ir žinoma tinklaraštininkė, nuomonės formuotoja.
Pasakė – neįleisime, nėra vietos.
„Pasakė – neįleisime, nėra vietos“, – pasakojo vilnietė Fausta Marija Leščiauskaitė.
Šeima bandė patekti į Vilniaus Simono Konarskio gimnaziją. Moteris sako sulaukusi priešiškumo iš direktoriaus.
„Mano vyras pasakė, kad įstatymiškai mūsų neįleisti negali, buvome su mažamečiu vaiku, kuriam nėra dvejų metų“, – kalbėjo F. M. Leščiauskaitė.
Priešiškumo šeima sulaukė ir dėl to, kad buvo su šuneliu. Galiausiai į vidų pateko ir pamatė, kad vietos buvo pilna.
„Šokiravo supratimas, kad kitą kartą man ar kitam žmogui tai gali kainuoti gyvybę“, – teigė F. M. Leščiauskaitė.
Dar vienas svarbus klausimas – ar trečiadienį kur slėptis turėjo patys pažeidžiamiausi, į ligonines paguldyti pacientai?
„Neįmanoma iševakuoti visos ligoninės per 5 ar 10 minučių, todėl personalo veiksmai yra kitokie, skirti daugiau personalo apsaugai“, – aiškino Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
Anot Santaros klinikų vadovo, rūsiuose esančios priedangos skirtos vaikštantiems pacientams ir daliai personalo.
„Kur pacientai gydomi stacionare, saugesnės erdvės yra nebūtinai rūsyje ar priedangoje. Saugesnės erdvės gali būti, pavyzdžiui, ligoninės koridoriai, kuriuose nėra langų“, – sakė T. Jovaiša.
Vadovas sako, kad tuo metu, kai buvo paskelbtas oro pavojus, pradėtos chirurginės operacijos buvo tęsiamos, tačiau naujų nesiimta. Planinės operacijos atidėtos.
„Gyvybę gelbstinčios operacijos būtų vykusios ir raudono signalo atveju“, – pažymėjo T. Jovaiša.
Trečiadienį buvo pirma reali proga pasimatuoti priedangas – įsivertinti, jeigu tokioje patalpoje būtų reikėję praleisti daugiau laiko, ar patalpos neužgriozdintos, ir svarbiausia – pasitikrinti, kur yra artimiausia priedanga. Jų žemėlapį galima rasti programėlėje „LT72“.
„Daug žmonių ją atsivers pagaliau“, – kalbėjo moteris.
Atsivers, jeigu nestrigs, nes trečiadienį programėlės naudotojai vietoje svarbios informacijos išvydo strigimą.
„Aiškinamės priežastis, bet akivaizdu, kad nuo vienu metu per didelio interesantų skaičiaus neatlaikė serveris. Todėl didinsime pajėgumus“, – aiškino R. Požėla.
Svarbiai informacijai sužinoti Vilnius turi ir atskirą programėlę, kuri vadinasi „Kovas“.
(be temos)
(be temos)
(be temos)