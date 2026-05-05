LRT etikos kontrolierės pareigas palikusi Aistė Žilinskienė dirbs krašto apsaugos ministro patarėja

Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija (KAM), A. Žilinskienė prisidės prie ministerijos komunikacijos stiprinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
„Laikotarpiu, kuomet šalies ir jos piliečių saugumas yra svarbiausia, itin aktualu aiškiai ir tiksliai informuoti visuomenę apie visus vykstančius procesus, būtiną pasiruošimą. Per aiškų žinojimą stiprinti visuomenės pasitikėjimą savo šalies krašto apsauga. Tą laikau svarbiausiu savo darbiniu tikslu“, – pranešime cituojama A. Žilinskienė.
Kaip rašė BNS, A. Žilinskienė penkerių metų kadencijai LRT etikos kontroliere buvo paskirta praėjusių metų vasarį ir šias pareigas ėjo kiek daugiau nei metus.
A. Žilinskienė turi ilgametę patirtį komunikacijos, žiniasklaidos ir viešųjų reikalų srityse. Prieš darbą LRT, ji dirbo aplinkos ministro patarėja komunikacijai. Taip pat daugiau nei dešimtmetį vadovavo Interneto žiniasklaidos asociacijai (IŽA), dirbo viešųjų reikalų konsultante, vadovavo Paramos demokratijai fondui.
A. Žilinskienė buvo Prokurorų etikos komisijos, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos, Visuomenės informavimo etikos komisijos narė.
Naujoji ministro patarėja yra įgijusi komunikacijos ir informacijos bakalauro bei magistro laipsnius Vilniaus universitete.
(be temos)